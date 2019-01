BIVŠA TV VODITELJICA OTVORILA DUŠU: ‘Nema tko me nije zeznuo, ucjenjivali su me da im budem ljubavnica’

Mirna Berend ijeli je život bila bitku s različitim tragedijama u privatnom životu, a u poslovnom, u kojem je bila TV zvijezda o njima gotovo nitko nije ni znao. No danas je daleko od TV kamera i zadovoljstvo je nakon svega pronašla u drugom poslu

Nekadašnja televizijska voditeljica Mirna Berend (52) već godinama pliva u nekim drugim vodama. Sreću je pronašla u izradi nakita i kozmetike i danas je kaže zadovoljna i zahvalna onima koji kupuju njene proizvode jer je zahvaljujući njima preživjela kada nije mogla raditi svoj posao.

Pritom otkriva kako i njoj kao i svakom poduzetniku država uzme dušu, a da joj onda ostane onaj mali komadić. “No meni je to dovoljno, ne treba mi više ništa. Sretna sam”, tvrdi Mirna dodajući kako već pet godina nije sebi kupila komad odjeće, jer joj pun ormar ionako još uvijek stoje, a odjeću koj je u njima nitko ne nosi.

Za najvećeg uspjeha, tužna žena

Na pitanje kada se rodila nova Mirna koja sebi ništa ne kupuje, a poznata je i po tome, odgovorila je kako joj se život okrenuo s brojnim tragedijama koje su joj se zaredale. Pritom ističe kako je jako teško kada te ljudi gledaju kao “komad svinjetine koji visi na nekoj kuki, a uopće te ne ponaju”.

“Ja sam u razdoblju mog najvećeg uspona bila jedna tužna žena koja je samo išla s pozornice na pozornicu i presvlačila haljine”, pojasnila je.

“Nema onog tko me nije zeznuo. Oni koji me nisu mogli imati, koji su htjeli biti na mom radnom mjestu, koji su me ucjenjivali da budem njihova ljubavnica”, dodala je.

Životne tragedije

Mirna je 2013. izgubila partnera koji je umro u snu, a teško joj je pao i gubitak djeteta.

“Nitko vas iz toga ne može izvući. Prošla sam svašta, izgubila sam i kuću, živjela sam godinama s ocem koji je imao Alzheimera i nije znao da sam ja njegova kći, ali bez podrške i duhovne snage nemožete se izvući ni iz jedne situacije. Rasti se može samo u jako teškim situacijama”, kazala je Mirna.

Osvrćući se na gubitak djeteta, rekla je da ju je to toliko pogodilo da je jedva uspjela normalno živjeti te da joj je to blokiralo život.

“Čini mi se da kako mi nije bilo dozvoljeno biti majka jednom djetetu jer ja poznajem sebe i svoju beskrajnu ljubav te bih zasigurno bila fokusirana na svoju obitelj pa tako i na dijete”, rekla je Mirna za RTL Tabloid.