BIVŠA SRPSKA KOŠARKAŠICA OTKRILA POTRESNE DETALJE IZ ŽIVOTA S BIVŠIM PARTNEROM: ‘Prodao je i kolica za bebu. Prošla sam pakao’

Bivša srpska košarkašica Milica Dabović (38) za magazin Blic progovorila je o mučnim detaljima veze s bivšim partnerom s kojim je dobila sina Stefana (3). Zbog njega je, tvrdi sportašica, ostala bez ičega, piše Hello!.

“On je pet dana pred moj porođaj s njegovim djetetom rekao da je istina sve što su novine pisale, da me je prevario. Rekao je da ima lažno ime, a moja sestra je našla njegovu ženu i dijete i sve otkrila. Njegova supruga je tada otkrila kako se on ustvari zove, da ima dijagnozu patološkog lažljivca i da je čovjek koji je došao iz Sarajeva, a ne iz Beča, i da tu živi kod svoje bake.

Svašta mi se izdogađalo… Kako me je nasamario… Došao je kući s iPadom, kao poklonio Stefanu, pa uzeo i njega i moj telefon, promijenio mi je sve šifre, spojio je moj telefon s njegovim računalom i napravio mi pakao od života. Ovo je samo mali dio svega što sam prošla u životu…”, kazala je.

Milica sa svojom pričom želi pomoći drugim ženama kako ih ne bi zadesila slična sudbina.

Ostala je bez svega

“Razmišljam šta sam sebi dozvolila. On je držao pola Beča, a čovjek živi s bakom. I od žene se razveo i ta mu žena ne dopušta da joj priđe. Najgore je što ima još takvih žena i želim spriječiti da se tim ženama ovako manipulira. Stop prevarama i lažima”, rekla je.

Milica tvrdi kako ju je bivši partner pokrao.

“Sve one dugove koje sam vratila i podigla se na noge, sve je propalo. Sve je pokrao. Sav novac i zlato, telefone, sve što je vrijedno u stanu on mi je ukrao. Našao je milijun i jedan izgovor, još imam poruke u kojima mi obećava da će vratiti. Vodio me je na kampiranje gdje je ukrao svu sportsku opremu, sokove iz skladišta, odnio što su mi sponzori dali. Hvala Bogu, sad će godinu dana kako se s njim nisam srela. To je pakao”, ispričala je te je dodala kako su joj prijateljice kupile kolica za bebu.

“Nisam imala novac da kupim Stefanu kolica, prijateljice su ih kupile pet dana prije porođaja. A on je pet dana poslije porođaja zvao da me vrati u stan poslije šetnje s bebom jer sam se vozala autobusom. Nikad mi ta kolica više nije vratio. Shvatila sam da je prodao djetetova kolica!”, rekla je Milica.