No za razliku od Stormy, koja je svoj odnos s Trumpom opisala kao “najgorih 90 sekundi u svojem životu", McDougal je imala malo ljepše riječi. "Bila sam zaljubljena u njega i on je bio zaljubljen u mene. Znam to, jer mi je stalno govorio. Rekao bi: ‘Ti si moja beba i volim te’. Pokazivao me svojim prijateljima", rekla je.