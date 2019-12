BIVŠA PJEVAČICA MAGAZINA OTKRILA SVOJU FAVORITKINJU ZA PREDSJEDNIČKE IZBORE: ‘Ispred nosa vam je nepotkupljiva kandidatkinja…’

Ljiljana Nikolovska otkrila je da podržava Katarinu Peović, kandidatkinju iz Radničke fronte

Bivša pjevačica grupe “Magazin”, Ljiljana Nikolovska, na društvenim mrežama je otkrila koga podržava na nadolazećim predsjedničkim izborima.

“Nekad smo imali federalne referendume za sve i svašta, a dionice su išle radniku. ‘Ko nas je posli pitao za mišljenje o prisvajanju društvene imovine i resursa guzonjinom sinu i kćeri za $1? Jesu li IKOG od Vas pitali smiju li strancima prodati vodu, obalu, patente, postrojenja, tvornice, radnička i humana prava, a kamoli da su vas isplatili za ulog? Sad imate jednu kapitalisticku stranku s dva ogranka, koji igraju “dobar i loš pandur” igricu, jer krajnji rezultati su uvijek skoro isti – oni su u Klubu, vi ste na Meniju. I opet propagirate favoritne parazite, jer ih procjenjujete na račun izgleda i istrošenih parola. A ispred nosa vam je nepotkupljiva kandidatkinja iz RF-a, s ozbiljnom namjerom da to mijenja, koju ni ne vidite? I’m so disappointed, but than again, it’s not you, it’s me…”, napisala je na svom Facebooku.

“DEMOKRATSKI = odlukom vecine, SOCIJALIZAM = za dobrobit vecine. Ne razumijem sta bi tu bilo kome osim lopovu moglo zvucati krivo ili nejasno…?”, dodala je u komentarima.