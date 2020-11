BIVŠA MISICA SE JAVILA NAKON TEŠKE OPERACIJE: ‘Ovo nije baš glamurozna objava, ali osjećala sam da to trebam podijeliti…’

Olivia je objavila fotografiju iz bolničkog kreveta i otkrila da je bila na operaciji endometrioze

Američka manekenka i bivša miss Universe Olivia Culpo na Instagramu je otkrila da je imala tešku operaciju. Objavila je fotografiju iz bolnice te u opisu upozorila žene na opasnost od kronične bolesti.

“Jučer sam operirana zbog endometrioze. Nije ovo baš glamurozan post, ali osjećala sam da to trebam podijeliti kako bih otvorila svijest o ovoj bolesti u javnosti”, započela je manekenka.

“Endometrioza je stanje u kojem tkivo iz sluznice maternice odluči rasti u drugim slučajnim dijelovima vašeg tijela, uzrokujući bol. To može ometati plodnost i cjelokupno zdravlje, te iskreno utječe i na to kako se čovjek osjeća. Povrh svega, nevjerojatno je bolno, a gotovo ju je nemoguće vidjeti ultrazvukom (osim ako na jajnicima nemate endometriome – to sam imala). Godinama sam bila u agoniji kada dobijem menstruaciju i nebrojeno puta su mi liječnici davali pogrešnu dijagnozu”, napisala je.

“Bolne menstruacije nisu normalne!!! Kod svakog tko ima endometriozu razumijem depresiju i usamljenost koje se mogu pojaviti zbog stanja koje je toliko bolno, a toliko teško da ga drugi ljudi ne mogu shvatiti. Teško je kad kronična bol nije potvrđena i ne dobijete odgovor ni razumijevanje. Zbog svojih endo ratnica nastavit ću širiti svijest o endometriozi kako bi se vaši simptomi mogli potvrditi. Niste same i vrlo ste jake”, poručila je.

U komentarima su joj se javile brojne pratiteljice i ostavile joj poruke podrške.