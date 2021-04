BIVŠA MISICA OPERIRALA NOS, GRUDI, USNE I OČI: Ovako je izgledala prije četiri godine kada je pobijedila na izboru za miss

Bivša misica na društvenim mrežama potvrdila je da se podvrgnula estetskim korekcijama u Turskoj

Eni Šukunda (31), Miss Supranational Hrvatske iz 2017. godine, iznenadila je sve prisutne svojim promijenjenim izgledom na izboru Miss Supranational Zagreba i Zagrebačke županije održanom u srijedu.

Pojavila se u dugačkoj plavoj haljini s visokim prorezom i dubokim dekolteom.

Bivša misica ne krije da se podvrgnula estetskim korekcijama na licu zbog kojih bi ju rijetki prepoznali. Na društvenim mrežama potvrdila je da je zahvate odradila u jednoj turskoj klinici.

Dosad je operirala nos, grudi i usne, a odradila je i popularni zahvat ‘mačjih očiju’.

“Eni voli imati tako malo jača istetovirana usta, ali uzmite u obzir da se Eni bazno uvijek svima sviđala, sada je već mlada žena u 31. godini života. Ona nema 18, 19, 20, pa da za to mora pitati dozvolu roditelja, i onda ako ona voli takva punija usta i ako joj to dobro stoji, to je njen osobni ukus i mi nemamo ništa protiv”, rekla je za Exkluziv Sanja Bjedov, vlasnica izbora za Miss Supranational.