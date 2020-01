BIVŠA MISICA NAKON TURBULENTNOG RAZVODA NA INSTAGRAMU PORUČILA: ‘Samo nebo je granica ovoj ljubavi…’

Ivana je na Instagramu čestitala rođendan sinu Leonidu kojeg je dobila u braku s bivšim suprugom Dinom Bubičićem

Bivša Miss Universe Ivana Paris na Instagramu je svom sinu Leonidu čestitala rođendan uz emotivnu poruku.

“Samo nebo je granica ovoj ljubavi… Pred 9 godina došao si na ovaj svijet i učinio me sretnom i kompletnom osobom… Mama bi željela da si još ovako maleni jer svakom godinom postajem svjesna da se približavamo trenutku kada ćeš otići i postati svoj čovjek… Ali ne zaboravi nikada, uvijek ćeš u maminom srcu ostati ovako malena beba… Jer ljubav koju osjećam ne poznaje godine ni udaljenost… Mama će se truditi što više da te u svijet pošalje sretnog i zadovoljnog, poštenog i iskrenog čovjeka… Volim te anđele mamin i znam da zajedno možemo kroz sve nedaće koje nam život nudi… Jer u tebi pronalazim volju za borbu i razlog za sreću”, napisala je Ivana na svom profilu.

Ivana osim Leonida ima i sina Noela, a obojicu je dobila u braku s bivšim misterom Hrvatske Dinom Bubičićem. Bivši supružnici zaljubili su se u realityju “Farma” 2009. godine. U bračnu luku uplovili su godinu dana kasnije. Ivana se zbog Dine preselila u njegovu rodnu Rijeku. Ipak, nakon devet godina njihovoj ljubavi je došao kraj pa su se odlučili razvesti. “Voljeti nekog kao što sam voljela njega i kao što ću njega voljeti čitav život na neki način, ne vjerujem da ću moći ikoga. On je otac moje djece i koliko god on sad u ljubavnom smislu bio daleko od mene, on je uvijek čovjek koji će biti na prvom mjestu ovdje, da se ne lažemo”, rekla je Ivana u razgovoru za IN Magazin.

