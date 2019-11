BIVŠA KANDIDATKINJA ‘ŽIVOTA NA VAGI’ ODLUČILA POMOĆI JULIJI: ‘Znam kako je dotaknuti dno’

Jelena je saznala kako Juliji trebaju još neke stvari za život pa je odlučila pomoći koliko može

Jelena Putnik, kandidatkinja druge sezone “Života na vagi” koja je u međuvremenu postala vrlo uspješna fitness trenerica, rado prati nove sezone showa. Stoga nije ni čudo da ju je dirnula priča Julije Bošnjak iz ove sezone kad je otkrila kako bi voljela imati pravi krevet za spavanje u svojoj kući u Opuzenu.

BIVŠA ČASNA SESTRA NA RTL-U OTKRILA: ‘Doma nemam baš neki krevet. Trebam posao, nemam više od čega živjeti, došla sam do kraja…’

Automatski je na društvenim mrežama pokrenula kampanju kako bi joj pomogla, a pridružili su joj se i njezini fanovi.

“Julija mi je jedna od dražih kandidatkinja ove sezone. Njezina jednostavnost i smisao za humor nešto su što mi je na prvu privuklo pažnju. U trenutku kada je pričala o tome kako nema adekvatan krevet, kako je rođena kod kuće na madracu, stvarno me nešto piknulo. Prvo što sam napravila, prokomentirala sam u grupi s klijentima, kako ja nešto moram napraviti po tom pitanju i žele li sudjelovati.

Ljudi du nesebično ponudili pomoć

Naravno moji su odmah rekli da pa je Juliji uljepšati Božić i kvalitetu života, postala moja misija. Ova godina za mene je bila puna uspona i padova, no mogu reći kako se kraj godine bliži, usponi su sve veći a padovi se zaboravljaju. Ovo je moj način kako da se zahvalim, odužim ili što već, za niz uspona koji me slijede u zadnje vrijeme”, ispričala je Jelena za RTL TV.

Na pitanje je li se na neki način našla u Julijinoj priči, Jelena odgovara iskreno: “U djelu Julijine priče sam se našla djelomično. Bilo je trenutaka u životu kada je stvarno bilo teško, no tu su se uvijek našli ljudi s čijom pomoći je bilo lakše sve ‘izgurati’. Znam kako je dotaknuti dno, kako je ne imati ono što želiš i kako je nekada ponižavajuće tražiti pomoć. Julija nije tražila pomoć, već je samo svojom neposrednošću potaknula nešto u meni”.

Bivša kandidatkinja presretna je zbog lavine koju je pokrenula među svojim fanovima koji su nesebično ponudili pomoć. “Nevjerojatan je broj ljudi koji se javio da želi pomoći. Prvi koji su nesebično ponudili pomoć, moji su klijenti, a odmah nakon njih followeri koji su se javili na društvenim mrežama, odmah nakon moje objave.

Prikupljat će isključivo novčane donacije

Da, ovo je jedini ispravan način na koji treba iskoristiti ‘5 minuta slave’ . Pomoći nekome, poslati poruku kako treba doživjeti oko sebe one kojima je pomoć potrebna”, kaže te dodaje: “Jer, čemu inače sve ako iza sebe ne ostaviš neki trag i ako u sreći i uspjehu uživaš sam. Imala sam u planu ovog Božića sebi i bližnjima priuštiti lijepe stvari, jer konačno radim uspješno, no odreći ću se svega i preusmjeriti sve da Juliji Božić, a i godine koje slijede, budu ispunjene s manje brige, tuge, neizvjesnosti…”, kaže.

No, to nije sve. Jelena je saznala kako Juliji trebaju još neke stvari za život pa je odlučila pomoći koliko može. “Julija nema adekvatan krevet, no sigurna sam da to nije sve. Prikupljat ćemo isključivo novčane donacije koje ćemo Juliji predati na našem božićnom domjenku, a onda ćemo, ukoliko uspijemo, naći adekvatan prijevoz, otići s njom do Opuzena i kupiti, napraviti i poboljšati joj kvalitetu života.

Ona će sama odlučiti što joj treba, što joj je prioritetno, a mi (moja asistentica, klijenti i ljudi svi dobre volje), potrudit ćemo joj to omogućiti”, otkriva Jelena te dodaje kako Julija još ne zna što je čeka, a sve će doznati netom prije Božića!