BIVŠA HRT-OVA VODITELJICA POZIRALA U BADIĆU: ‘Ubit će me muž zbog ove fotografije…’

Evo, ne mogu odlučiti, sve tri su mi fotke mrak. To vam je tak kad odete na egzotično putovanje sami s mužem koji je usput i direktor fotografije. I napokon ima vremena fotkat svoju napornu ženu milijun puta dok ne ispadne dobro 😉 Btw. do ovog smo otoka propjesacili kroz more (ujutro je plicina, popodne moraš plivat) jer se nalazi točno nasuprot naše sobe. Tek kad smo tamo došli skuzili smo da je otok privatan i da se na njemu upravo snima neki ruski reality. Pa eto, ako nas netko ugleda u Rusiji na TV-u čisto da znate da sam slučajno presla tamo. Ne za pare 🤦‍♀️😉 Ako netko zna ime showa, javite 💪 . . . #sundays #summerinwinter☀️ #seyshelles #russianreality #blue #february2020 #traveldiary #travel #nevenarendeli