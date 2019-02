BIVŠA FEMINNEMKA USTRAJE: ‘Ne treba mi Kolindin odgovor ako nije konkretan, hoću datum kada će kanabis biti legalno dostupan’

Nika od predsjednice zatražila da legalizira kanabis u medicinske svrhe jer će ga u protivnom morati početi kupovati u Sloveniji

Nika Antolos, bivša članica grupe “Feminnem”, kojoj je nedavno potvrđena dijagnoza multiple skleroze, ovih se dana za pomoć obratila i predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović. Nika je uputila i javni apel te ne namjerava odustati od svoje borbe za legalizaciju kanabisa. “Ne treba mi odgovor na moj upit ako on ne bude konkretan. Ne želim čuti da ‘rade na tome’. Hoću samo točan datum kada će lijek biti legalno dostupan”, rekla je za Večernji list.

Molila predsjednicu

Bivša “feminnemka” na svom Instagramu opisala je kako izgleda život oboljelih od multiple skleroze od koje u Hrvatskoj boluje 6000 ljudi. Nika je od predsjednice zatražila da legalizira upotrebu ulja kanabisa u medicinske svrhe jer će, ukoliko ne dođe do legalizacije, biti primorana prekršiti zakon i početi ga kupovati u Sloveniji.

“Bok, ja sam Nika, mama prelijepe djevojčice Sienne i uskoro ću možda prekršiti zakon. Naime bolujem od multiple skleroze i više mi se nekako ne trpi konstantne nagle bolove cijelim tijelom, vrtoglavice, konstantni umor… Sia me moli da se igramo lovice, ali ja nemam snage. A s obzirom na to da medicinsko ulje kanabisa (u pravoj čistoj formi i dozama) u ljekarnama nit’ postoji nit’ nosi normalnu cijenu, primorana ću očito biti odlaziti u Sloveniju i ilegalno kupovati isto”, pisala je pjevačica.

“Najmanje od svega što trebam uz takvu dijagnozu jest stres koji osjećam na samu pomisao da nešto ilegalno radim i to još dok me dijete doma čeka. Ali još gori me preplavi na pomisao da me Sia gura u kolicima dok ja pomalo u bolovima propadam… Hrvatska, bilo bi lijepo kad bi moje šlapice prošle bez kršenja zakona i šuljanja po bolnicama. Već samo mirovale kraj kauča mog dnevnog boravka. Nema vremena. Nema ‘jednom’ niti ‘bit će već’. Ja kao i 6000 ljudi u RH hoćemo pomoć sada. Mi u sada živimo. Dopustite nam da se liječimo ili si bar pomognemo legalno”, poručila je predsjednici.

Ubrzo nakon Nikinog apela, iz Ureda predsjednice stigao je odgovor u kojem je mole da tekst pošalje na službeni e-mail, što je i učinila. Nikina objava izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama.

Godinama imala simptome

Pjevačici je bolest dijagnosticirana tek nakon 11 godina tijekom kojih je patila od brojnih tegoba. “Od 18 godine nisam osjećala noge od stopala prema gore, tek prije nekoliko tjedana počeli su i problemi s očima, a probleme s ravnotežom i vrtoglavicom imala sam od početka. Slušala sam doktore koji su mi govorili da je to samo stres, da sam mlada i da će proći”, rekla je. No, simptomi nisu prolazili, već su s godinama postajali sve izraženiji.