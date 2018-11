BIVŠA FEMINEMKA PROGOVORILA O PRVIM ZNAKOVIMA BOLESTI: ‘Govorili su mi da mi nije ništa i da sam sve umislila’

Nika tvrdi da je u početku vjerovala da je riječ o stresu, no simptomi su s godinama postajali sve izraženiji

Iako joj je ovih dana dijagnosticirana multipla skleroza, teška neurološka bolest za koju još nema lijeka, Nika Antolos Ruban ne gubi nadu. Bivša članica grupe Feminnem nakon prve doze terapije nastavlja borbu protiv opake bolesti. Nika, koja je primljena u KBC Zagreb, odlučila je progovoriti o svom iskustvu kako bi podigla svijest o važnosti ranog prepoznavanja simptoma.

U njezinom slučaju, od prvih znakova do konačne dijagnoze prošlo je više od 11 godina. “Od 18 godine nisam osjećala noge od stopala prema gore, tek prije par tjedana počeli su i problemi s očima, a probleme s ravnotežom i vrtoglavicom imala sam od početka”, ispričala je za Večernji list.

BIVŠA ČLANICA FEMINNEMA JAKO BOLESNA: Punkcijom joj potvrđena teška i neizlječiva bolest

ISPOVIJEST BIVŠE FEMMINEMKE: ‘Ljudi su pričali da sam se uvalila bogatom Rusu, a mi smo bili gladni i bez kune’

“Slušajte svoje tijelo”

Nika tvrdi da joj najviše snage daju petogodišnja kći Sienna, koju je dobila u braku s Rusom Aleksejem Rubenom, i vjera u Boga. Priznaje da je trebala ranije reagirati i slušati sebe, a ne druge. “Saslušala sam doktore koji su mi govorili da je to samo stres, da sam mlada i da će proći”, rekla je dodavši da simptomi nisu prolazili, nego su s godinama postajali sve izraženiji. “Uporno su mi govorili da mi nije ništa i da sam sve umislila. Valjda automatski misle da tko god da se šali da umišlja bolest. Nisu svi takvi”, izjavila je te zaključila da je pregled najvažniji. “Slušajte svoje tijelo! Nemojte dati ni babi, ni didi, ni doktoru, ni mami da vam govore išta prije nego što se išta sazna i prije nego što stigne potvrda. Odite se pregledati. Ako sumnjate na multiplu kao što je to bilo u mom slučaju, ili na bilo koju drugu dijagnozu, odite na magnetnu rezonancu. Potrošit ćete dva sata, ali iz toga ne može izaći ništa loše. Možete saznati imate li taj problem ili ste si to pak stvarno umislili. Ako to niste umislili, na vrijeme ste saznali dijagnozu i krećete što prije s terapijom. U plusu ste kako god”, poručila je svima koji se bore s ovom nemilosrdnom bolesti.

Nika je bolnicu napustila tek privremeno. Naime, uskoro se vraća po novu dozu terapije, no optimizam je nije napustio.

Od iste bolesti boluju i Anđa Marić te američka glumica Selma Blair koja je, kako tvrdi, simptome godinama ignorirala jer je mislila kako je riječ o ukliještenju živaca.