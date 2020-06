BIVŠA DJEVOJKA PRINCA HARRYJA OTVORILA DUŠU, PRVI PUT PROGOVORILA O NJIHOVOM ODNOSU: ‘Cijelu sam vezu bila u strahu…’

Cressida i Harry prekinuli su jer se ona navodno nije mogla nositi s pritiskom javnosti

Prije nego je upoznao svoju sadašnju suprugu Meghan, princ Harry bio je u nekoliko veza o kojima se puno pisalo u medijima. Jedna od njegovih bivših djevojaka je i manekenka i glumica Cressida Bonas s kojom je princ hodao tri godine. Službeno su prekinuli krajem 2014. jer se Cressida, prema pisanju medija, nije mogla nositi s pritiskom javnosti.

‘Nakon svega sam ojačala kao osoba’

“Uvijek sam bila u strahu od toga da ću pogriješiti, da će me odbiti, da nešto neću dobro napraviti, da neću biti savršena… Mislim da me je sve to sputavalo u određenim dijelovima života”, rekla je za The Daily Telegraph. Otkrila je da je taj strah bio razlog zbog kojeg je odlučila prekinuti s Harryjem.

Priznala je da joj se život nakon te veze u potpunosti promijenio. “Mislim da sam nakon svega ojačala kao osoba i sama sebi posložila stvari u glavi o tome što želim u životu. Također, ta veza me je potaknula i da još više radim na sebi i ostvarenju svojih ciljeva te pomičem vlastite granice jer nikako nisam željela biti sputavana na bilo koji način”, objasnila je Cressida.