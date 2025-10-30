Bivša djevojka Borne Ćorića o zlostavljanju u braku: 'Dobivala sam anksiozne napadaje'

Srpska pjevačica Katarina Ostojić Kaya (42) iza sebe ima tri propala braka, a nedavno je po četvrti put izrekla sudbonosno "da". Tijekom godina često je punila naslovnice, ne samo zbog svoje karijere, već i zbog burnog ljubavnog života. Sada je odlučila progovoriti o nasilju koje je trpjela nakon jednog razvoda, iako nije željela otkriti identitet bivšeg partnera.

"Psihičko maltretiranje trajalo je godinu dana"

''Imala sam jednu situaciju koja je bila teža nego što sam mogla zamisliti. Godinu dana gledala sam sva moguća ''agregatna stanja“ tog čovjeka – od plača, psovki, prijetnji i molbi, do slanja poruka koje su bile napola prijeteće, napola uvredljive'', rekla je Kaya za Adria TV pa nastavila:

''Morala sam ostati u kontaktu zbog procesa razvoda. Dobivala sam anksiozne napadaje svaki put kad bih vidjela da mi stiže poruka od njega. U trenutku kad sam odlazila, sve je prestalo – više nisam imala nikakav osjećaj prema njemu kao muškarcu. To mi je bio pakao. Takvo psihičko maltretiranje trajalo je godinu dana, unatoč tome što je on već imao novu partnericu. S druge strane, mene je uništavao svakodnevno, iz dana u dan'', rekla je pjevačica.

Inače, pjevačica je svojedobno bila u vezi i s hrvatskim tenisačem Bornom Ćorićem (28). No, nikada nije htjela javno komentirati tu vezu, poznato je samo da su bili nekoliko mjeseci zajedno, ali su prekinuli krajem 2023. godine, pisali su srpski mediji.

