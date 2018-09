BIVŠA DJEVOJKA BORNE ĆORIĆA NA METI SUSJEDA: ‘Iz inata me zaključala, ali ne možeš mene iznervirati’

Valentina je odlučila pozirati na krovu zgrade, ali izgleda da to nije bilo baš svima po volji

Valentina Miletić, bivša djevojka tenisača Borne Ćorića, na svom je Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira na krovu zgrade. Iako je fotka sasvim obična, komentar je pomalo intrigantan.

“Ima nešto u ovim pogledima s krovova, by the way zbog slike sam ostala zaključana na krovu i to ne slučajno.., inače imam super susjede, ali evo danas sam otkrila da imam i jednu kojoj nisam pretjerano simpatična (ne znam zašto, majke mi prvi put je vidim), ne samo da mi je skoro zabranila da se popnem na krov koji je valjda jednako moj kao i njen nego me uz to još i iz inata zaključala tamo pa je slika dobila i svoju priču, a takve najviše volim. Ne možeš mene iznervirat, ne ovako. Kakvi ste vi sa susjedima?”, napisala je uz fotografiju.

“Ima nešto u tebi”, “Ajme, fali mi ovaj pogled”, “Prekrasno”, “Ma sto Zagreba ne bi tu lipotu moglo nadmašit”, komentirali su pratitelji.

Neki od njih na fotki su našli i povoda za raspravu. “A tko te slikao onda ako si bila sama?”, pitala je jedna obožavateljica. “Di piše da sam bila sama?”, odbrusila je Valentina.

Zgodna Splićanka na fotki je pozirala u crnim hlačama i vesti s vojničkim uzorkom. No, ako je suditi po ostatku njezina Instagrama, više voli nešto oskudnije kombinacije: