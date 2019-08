BIVŠA CURA PRINCA HARRYJA SE ZARUČILA: Neobičan prsten za glumicu koja nije željela biti dio kraljevske obitelji

Harry je bio preko ušiju zaljubljen u mladu glumicu i čak ju je htio zaprositi no ona nije željela biti sputavana od strane kraljevske obitelji

Bivša cura princa Harryja, Cressida Bonas, zaručila se za Harryja Wentworth-Stanleya, sina markiza Markiza Milforda Havena.

Cressida je s agentom za nekretnine hodala i prije nego što je upoznala princa Harryja, a nakon što s princom veza nije potrajala, Cressida i Harry su obnovili vezu.

On se na svom Instagram profilu pohvalio zarukama, a može se viditi i neobičan prsten koji je Harry odabrao za nju.

Nije željela biti dio kraljevske obitelji

Harry je bio preko ušiju zaljubljen u mladu glumicu i čak ju je htio zaprositi no ona nije željela biti sputavana od strane kraljevske obitelji.

Čak su i mnogi prijatelji bivšeg para smatrali kako ta veza neće potrajati.

“Nije to zbog toga što njihova veza ne štima. To je zbog toga što je Cressida previše slobodnog duha da bi bila sretna u kraljevskoj obitelji. Mnoge brine da se neće moći prilagoditi tom životnom stilu. To bi sve moglo biti previše za nju, teško da bi mogla živjeti po protokolu, a to bi svima moglo donijeti probleme”, rekao je tada izvor.

Bonas je ostala bliska sa članovima kraljevske obitelji te je čak prisustvovala vjenčanju Meghan Markle i princa Harryja.

Zanimljivo je i da je među prvima koji su paru čestitali bio James Middleton, brat vojvotkinje Kate Middleton.