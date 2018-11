BIVŠA ČLANICA FEMINNEMA JAKO BOLESNA: Punkcijom joj potvrđena teška i neizlječiva bolest

View this post on Instagram

Punkcija obavljena, multipla sad ziher potvđena. Prvi šut terapije primila. A sada On nastupa☝🏽♥️♥️♥️. U ringu mi u jednom kutu skupa protiv ovog dolje.♥️☝🏽✨