ZNATE LI VI ODGOVOR? Natjecateljica ispucala sve jokere na jedno pitanje pa otišla kući s tek 1000 kuna

Iako joj je znalac sugerirao Coco Chanel, Ana se odlučila za Edith Piaf, što nije bio točan odgovor

U sinoćnjoj emisiji kviza Tko želi biti milijunaš? prvi najbrži prst imala je Ana Vlaisavljević iz Karlovca koju je namučilo pitanje za prelazak drugog praga. Naposljetku nije ponudila točan odgovor pa je otišla kući s 1000 kuna.

“Koja je Francuskinja za vrijeme okupacije ljubovala s njemačkim diplomatom, zbog čega se po završetku rata preselila u Švicarsku?”, glasilo je pitanje za 32.000 kuna. Ponuđeni odgovori bili su Coco Chanel, Edith Piaf, Simone de Beauvoir ili Irène Joliot-Curie.

Ana je odlučila nazvati oca, iako joj je majka koja je sjedila u publici poručila da on neće znati točan odgovor. Ispostavilo se da je majka bila u pravu.

Zatim se obratila za pomoć znalcima, a Ivan joj je rekao da bi on odabrao Coco Chanel. No, Ana i dalje nije bila sigurna pa je iskoristila i posljednji joker pola-pola. Ostale su joj Coco Chanel i Edit Piaf, no ona je odlučila poslušati sebe pa je odgovorila Edith Piaf, što nije bilo točno.