SLAVNI GITARIST UMRO U KREVETU KRAJ DJEVOJKE: Predozirao se tabletama, no neki vjeruju da ga je ubio menadžer

Jimi Hendrix bi danas proslavio 76. rođendan. Imao je 27 godina kada je pronađen mrtav u hotelskoj sobi u Londonu.

Na današnji dan prije 76 godina rođen je Jimi Hendrix, legendarni roker i gitaristički genij. Pravim imenom James Marshall Hendrix, Jimi je rođen 27. studenog 1942. u Seattleu. Bio je genij za pop, blues i jazz, zbog čega je jedan od najvažnijih glazbenika 20. stoljeća. Gitaru je naučio svirati sam, a osim što je bio ljevak, oduševljavao je time što je gitaru mogao svirati zubima te iza leđa.

Nikamo bez gitare

Iako je njegova karijera trajala svega četiri godine (1966.-1970.), svirati je započeo još prije nego je krenuo u školu. Ljubav prema glazbi naslijedio je od oca Ala Hendrixa. On mu je i kupio prvu električnu gitaru, no bila je za dešnjake, pa ju je Jimi sam prilagodio sebi i okrenuo žice. U srednjoj školi je osnovao prvi bend, a s gitarom je išao i na WC.

Najviše je svirao kao pratnja poznatim glazbenicima toga vremena, kao što su Sam Cooke, Ike i Tina Turner, B.B. King, Wilson Picketta…. Kada mu Chase Chandler i Michael Jeffery postanu menadžeri, nagovore ga da ode u London gdje je počeo svirati s basistom Noelom Reddingom i bubnjarom Mitchom Mitchellom u triju The Jimi Hendrix Experience.

Premijerni nastup su imali u pariškoj dvorani Olympia, a u jesen 1966. snimaju singl Hey Joe. Poslije toga izlazi drugi singl, možda i najpoznatija Hendrixova stvar, Purple Haze.

Na preporuku Paula McCartneyja, Hendrix odlazi svirati na dobrotvorni Monterey Pop Festival koji se održao pred 50.000 posjetitelja. Uz Hendrixa na festivalu su nastupili: The Who, Otis Redding, The Byrds, Greatful Dead, Jefferson Airplane, Big Brother & The Holding Company, The Mamas & the Papas, Canned Heat… Svojim odličnim nastupom i žrtvovanjem gitare Hendrix se pokazao kao najkreativniji gitarist.

Svirao gitaru zubima

Zbog međusobnog neslaganja 1969. sastav se razilazi, a Hendrix se vraća u Ameriku. Nakon povratka svira po festivalima od kojih je zasigurno najvažniji Woodstock, do tada najveći festival gdje je i premijerno odsvirao američku himnu pred više od 400.000 ljudi. Nakon Woodstocka, okuplja novi bend, Band Of Gypsies, u kojem nastupaju samo crni glazbenici. Izdali su samo jedan i to live album snimljen na dočeku 1970. godine u Filmore East dvorani u New Yorku.

Tijekom koncerta u Madison Square Gardenu u New Yorku, Hendrix je na zaprepaštenje svojih fanova, a i ostatka sastava, jednostavno usred nastupa otišao s pozornice i time dao do znanja da više ne želi nastupat s Band Of Gypsies. Nakon odlaska iz sastava se vratio u London gdje ponovno okuplja The Jimi Hendrix Experience i pokušava snimiti novi album, koji se trebao zvati First Ray Of The New Rising Sun, no u tome ga je spriječila prerana smrt.

Tragičan kraj i teorije zavjere

Jimiju je presudila prekomjerna doza tablete za spavanje i vina. Preminuo je 18. rujna 1970. godine u hotelu Samarkand u Londonu, gdje je odsjeo s djevojkom Monikom Danneman. Umro je pored nje.

Godine 2009. godine je eksplodirala priča da je Hendrixa ubio tadašnji menadžer Michael Jeffery, koji se njegovim umorstvom spasio od bankrota.

Posljednje riječi Jimija Hendrixa koje je napisao noć prije smrti: “The Story Of Life Is Quicker Then The Wink Of An Eye, The Story Of Love Is Hello, Goodbye, Untill We Meet Again”.