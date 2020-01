BILLIE EILISH POMELA JE KONKURENCIJU NA GRAMMYJIMA: Najbolja je u četiri glavne kategorije

Dodjela nagrada počela je posvetom košarkaškom velikanu Kobeu Bryantu, koji je ranije toga dana poginuo u padu helikoptera

Tinejdžerska zvijezda Billie Eilish dominirala je u nedjelju osvojivši Grammyje u četiri glavne kategorije – najbolji album, pjesma, snimka godine i najbolji novi izvođač, što se rijetko događa na dodjeli najvažnije glazbene nagrade.

Eilish, 18-godišnja debitantica jedinstvena zvuka nagrade je osvojila za svoj debitantski studio album “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, a njezin hit singl “Bad Guy” proglašen je skladbom i snimkom godine.

Sveukupno odnijela je pet nagrada.

Tek je druga osoba u povijesti Grammyja, i pri tom najmlađa, koja je na jednoj dodjeli osvojila sva četiri najvažnija Grammyja.

Zbunjeni su i zahvalni

Eilish, prepoznatljiva po zelenoj kosi i vrećastoj odjeći, snimila je album s bratom Finneasom u spavaćoj sobi njihova doma u Los Angelesu. Finneas je osvojio Grammyja za producenta godine u ne-klasičnoj kategoriji.

Čini se da su bili zbunjeni takvim uspjehom kojim su pomeli etablirane zvijezde poput Taylor Swift, Ariane Grande i repera Posta Malonea.

“Ovaj album nismo snimili da osvojimo Grammy. Pisali smo o depresiji i suicidalnim mislima te promjeni okoliša”, kazao je Finneas dok su primali nagrade. “Stojimo ovdje zbunjeni i zahvalni”.

Upitana nakon dodjela što će učiniti sljedeće Eilish je odgovorila: “Jedino razmišljam o ovom trenutku… Učinit ću što god budem htjela”.

Posveta košarkaškom velikanu Kobeu

Dodjela nagrada počela je posvetom košarkaškom velikanu Kobeu Bryantu, koji je ranije toga dana poginuo u padu helikoptera i čiji košarkaški tim Los Angeles Lakers ima sjedište u Staples Centru u kojemu su dodijeljeni Grammyji.

“Ovdje smo slomljena srca u domu koji je Kobe Bryant izgradio”, rekla je voditeljica dodjele Grammyja Alicia Keys. “Nikad ne bismo pomislili da ćemo ovako započeti show”.

R&B zvijezda Lizzo osvojila je tri od osam nominacija, a crni gej reper Lil Nas X odnio je dva za “Old Town Road” nastao u suradnji s Billyjem Rayom Cyrusom.

Lil Nas X (20),odjeven u kaubojski šešir i srebrnu košulju i hlače i country pjevač Billy Ray Cyrus zaslijepili su uzvanike kičastom izvedbom pjesme “Old Town Road”, a tu su bili i drugi izvođači, među ostalima i K-Pop bend BTS i 13-godišnji Mason Ramsey.

Nipsey Hussle nagradu osvojio posthumno

“Svijetu je otkrio da je gej i preko noći postao je inspiracija i uzor stotinama mladih ljudi širom svijeta”, rekla je komičarka Ellen DeGeneres, koja je također homoseksualka, dok je najavljivala Lila Nasa X-a.

Grande je izvela kolaž svojih hitova s albuma “Thank u, Next” među kojima “7 Rings” i “Imagine”, no nije osvojila nijedan od pet Grammyja za koje je nominirana.

Reper Nipsey Hussle (33) koji je ubijen u svojoj četvrti u Los Angelesu prošle godine postumno je osvojio dva Grammyja a priznanje su mu odali John Legend, DJ Khaled i reper Meek Mill.

Blake Shelton i njegova zaručnica Gwen Stefani držali su se za ruke dok su prvi put izvodili novi romantični duet “Nobody But You”, a Camila Cabello izvela je nedavno objavljeni singl “First Man” posvetivši ga ocu koji je izvedbu pratio sa suzama u očima u publici.

Demi Lovato zaradila je ovacije nakon prvog nastupa na nekom velikom showu nakon što je preživjela 2018. predoziranje drogama.