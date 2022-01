NE LIČI NA SEBE / Jenna Jameson je bila najvruća plavuša porno industrije, a danas boluje od rijetkog sindroma i jedva hoda

Nekadašnja zvijezda porno industrije Jenna Jameson () bori se s rijetkom bolesti, dijagnosticiran je Guillain-Barréov sindrom. To je rijedak neurološki poremećaj koji može dovesti do paralize, bivša manekenka je nekad od svojih teških iskustava odlučila podijeliti i na Instagramu. "Mišići na nogama su joj bili jako slabi. Sama nije mogla otići niti do kupaonice. Padala je u svojim pokušajima tako da bih je morao podići i nositi u krevet. A onda se u roku od dva dana stanje dodatno pogoršalo. Noge su joj gotovo u potpunosti otkazale, nije mogla hodati", otkrio je Jennin suprug Lior Bitton, koji je potaknuo veliku zabrinutost ovom objavom na društvenim mrežama. "Hej, ljudi, prvo vam se želim svima zahvaliti na svoj ljubavi i potpori koju ste mi poslali u porukama. Vidjela sam sve i cijenim to. Liječnici sumnjaju da je riječ o Guillain-Barreovom sindromu i započeli su IVIG terapiju. Trenutno sam u bolnici i tu ću i ostati dok ne završi terapija. Nadam se da ću uskoro ići kući. P.S. Nisam se cijepila protiv korone ili bilo čega drugog. Ovo NIJE reakcija na cjepivo. Hvala vam na brizi", oglasila se na Instagramu bivša porno glumica koja se počela baviti filmovima za odrasle još 1993., nakon čega joj je život bio ispunjen ludim tulumima i raznim drogama. U galeriji pogledajte kako je Jenna Jameson izgledala nekad, a kako izgleda sada kada je ovaj rijedak sidrom uzeo maha.