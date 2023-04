Samantha Fox bila je najpopularniji britanski glamur model. Prije nego što je napunila 20 godina, odlučila se za novu karijeru. Onu pop zvijezde. "Touch me (I Want Your Body)" bio je njezin debitantski singl koji je dosegao prvo mjesto u 17 zemalja. Osim te, uspješne su joj bile i pjesme "Naughty Girls (Need Love Too)" te "I Wanna Have Some Fun".