BIJESNA VLATKA POKOS PORUČILA: ‘Neće vam trebati frizure i druženje po kafićima kad vam bližnji počnu umirati’

#samozivost #glupost #lakomislenost #sebicnost #totalnakontrola #bravozahrvatskuvladuipremijera Zgrozena sam i strasno ljuta kad vidim koliko glupih, sebicnih, bahatih a u stvari zlih i maloumnih ljudi na ovom svijetu ima; u Hrvatskoj i posvuda. Zar je moguce da nakon tolike patnje i mrtvih sirom svijeta, mnogim ljudima jos nije jasno da je ostanak kod kuce minimalna, NIKAKVA zrtva za bolje sutra. Zar im nije jasno da svojim maloumnim ponasanje ugrozavaju svoje i tudje zdravlje i ekonomski oporavak, kad se ovo svede na mjeru koja nece unistiti nas zdravstveni sustav??!! Svima onima bez mozga porucujem da im nece trebati novi nokti, frizure, setnjice po parku, balotanje i druzenje po kaficima kad ljudi pocnu masovno umirati ukljucujuci njihove bliznje, prijatelje i poznanike!! Nazalost, i neki moji prijatelji u Zagrebu se ovako ponasaju! Bilo bi lijepo kad bi uspjeli sagledati ovu krizu izvan perspektive svoje sebicne, jadne guzice!!! Ispricavam se na jeziku ali doista sam ljuta! I ovdje u Kanadi svakodnevno kroz prozor gledam maloumnike kako se secu uokolo, ulice su pune automobila!! Nevjerojatno!! Medjutim, Kanada je super bogata zemlja i puno joj je lakse boriti se s ovom krizom. Hrvatska i u najboljim uvjetima, tek prezivljava! Bojim se buducnosti u Hrvatskoj. Zato, molim Vas, ucinimo svi najvise sto mozemo da usporimo ovu pandemiju i vratimo se normalnom zivotu. Drago mi je sto Hrvatska Vlada uspjesno vodi zemlju kroz ovu krizu! Zelim im puno uspjeha i dalje! Bravo za premijera i ministra Berosa!