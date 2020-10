Hrgin suprug Staša Stefanović tvrdi kako je podnio zahtjev za dokup na vrijeme, no unatoč tome HEP im je ipak isključio struju, no u HEP-u iznose svoju stranu priče

Bivša novinarka i savjetnica bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, Mirjana Hrga (49), sa suprugom Stašom Stefanović vodi mali obiteljski restoran u Osoru na otoku Lošinju. Svojim pratiteljima na Facebooku podijelila je objavu u kojoj je dobrano izvrijeđala HEP jer su im za vrijeme najveće gužve isključili struju.

“U ovoj državi nema kraja manijacima. Nisam šutjela u novinarstvu, nisam u politici, neću ni u biznisu. Pošaljite 100 inspekcija, naći ćete nešto ako poželite, poznajemo vaše metode, pa onda pošaljite i ove ljude na burzu, salonaši prokleti. Idioti iz HEP-a. Kreten*ine. Tužite me zbog uvrede, a ja ću vas zbog svega ostalog. Naime, manijaci početkom devetog mjeseca pošalju dopis da trebamo u viši tarifni razred.

Mi se očitujemo i kažemo: OK gospodo, gdje treba potpisati i koliko da platimo. Pošaljemo zahtjev za skuplju struju i čekamo račun. Večeras 18.20. U 18.30 stižu rezervacije za večeru. Manijaci nas isključe. I sad pišem iz mraka. Samo nas sramote. Kreten*ine. Ovako pomažete u Covidu. Obavijestili ste podružnicu da ćete nas limitirati, ali ne i nas?! Na osnovu čega to radite? Ako to radite meni, što radite drugima? Pa majku vam vašu, što bi bilo da kao vaši pajdaši ne fiskaliziram svaku kavu?!

Morali su podnijeti zahtjev za dokup

Biste li mi onda manijaci poslali dan prije obavijest? Biste li me onda gsp. Kucicu isključili ujutro prije ili navečer kad gosti odu? Se*onje pokvarene. Biste li onda uz sve te pare imali neku jadnicu na centrali, a ne da nakon silnog nabrajanja čujemo: ‘nazvali ste izvan radnog vremena’. Dakle, do sutra. Sotone priglupe. To vam pišem večeras dok moje osoblje čeka vas manijake da završe radni dan!”, napisala je, a njezin suprug je pobliže objasnio o čemu se radi.

“Dobijemo dopis da nam je u konobi potrošnja struje veća od zakupljene i da do 15. listopada moramo podnijeti zahtjev za dokup ili će nas limitirati. 29. rujna šaljem zahtjev, dobijem potvrdu da je zaprimljen. 1. listopada me zovu iz HEP Rijeka da ga dopunim (vjerovali ili ne nisam stavio kat. česticu? Koji će im Bog to, ako već imamo ugovor i ako točno HEP zna koje smo brojno mjesto… pa poslali ste nam dopis…). Isti dan dopunjujem i dostavljam ugovor o zakupu s kat. česticom, adresom, površinom i klauzulom da vlasnici prostora dopuštaju da obavljamo neposredno sve radnje u vezi HEP-a.

Ne dobijemo više ništa, očekujem rješenje i uplatnicu za dokup struje i oni nas isključe. Ne moram reći da je u tom trenu konoba puna gostiju, ne moram reći da nemamo do danas niti jednu lipu duga prema HEP-u, ne moram reći da nas iskapčaju nakon njihova radnog vremena pa možeš samo slušati govorni aparat. Sram ih bilo. Čitam sada sve moje zahtjeve i mailove (da nisam negdje fulao rok, krivo dostavio,…) prema HEP-u. I naravno, sve je ok. Pa sada ti skuži što je u glavama onih koji imaju tu moć da stisnu gumb i naprave ti štetu”, napisao je Staša u komentarima.

HEP: ‘Zgranuti smo vokabularom’

Nakon njenog bijesnog statusa oglasio se i HEP koji poručuje kako je njihova firma bila obaviještena da su u nekoliko navrata prekoračili odobrenu priključnu snagu te su morali kupiti dodatnu snagu ili ju svesti u granicu odobrene priključne snage.

“Navedenom obaviješću korisnik mreže upozoren je da će se, ako se na predmetni dopis ne očituje u roku od 15 dana od izdavanja obavijesti, dana 12. listopada 2020. godine, u vremenu od 9 do 13 sati, daljinskim upravljanjem izvršiti mjera limitiranja snage na zakupljenu priključnu snagu. Budući da u navedenom roku od 15 dana korisnik mreže nije dostavio očitovanje HEP-ODS-u, pokrenuta je procedura limitiranja snage na zakupljenu priključnu snagu. Navedenim limitiranjem objekt korisnika mreže nije isključen s distribucijske mreže, već je ograničena potrošnja na vrijednost zakupljene snage”, stoji u priopćenju HEP-a, javlja Slobodna Dalmacija.

“Skrećemo pažnju kako HEP-ODS nije obustavio isporuku električne energije u predmetnom objektu dana 13. listopada 2020. godine u 18.20 sati, već je, ako je tada došlo do isključenja, to posljedica prekoračenja odobrene priključne snage u tom trenutku, što je rezultiralo automatskom obustavom isporuke električne energije, s time da je korisnik mreže mogao, sukladno uputi dostavljenoj u privitku dopisa od 8. rujna 2020. godine, izvršiti ponovnu uspostavu isporuke električne energije. Napominjemo i kako je korisnik mreže, po proteku roka od 15 dana, podnio zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti kako bi dokupio dodatnu snagu 29. rujna, a dopunio ga 1. listopada 2020. godine”, navode dalje.

Na kraju pišu: “Želimo istaknuti da smo zgranuti vokabularom i uvredama na račun radnika HEP ODS-a u iznesenom prigovoru…”