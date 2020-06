BIEBER OPTUŽEN ZA SILOVANJE: Iznio svoju obranu na Twitteru; ‘Obično se ne oglašavam o lažima, ali sada sam morao’

Objava anonimne djevojke uklonjena je nakon što je preplavila svjetske medije, baš kao i njen Twitter profil

Justin Bieber demantirao je optužbe o silovanju koje je iznijela anonimna djevojka na Twitteru, piše BBC.

Njezin je Twitter profil u međuvremenu nestao, a pjevač je odgovorio na teške optužbe napisavši da su laži.

Djevojka pod lažnim imenom Danielle u subotu je tvitala da ju je Bieber seksualno napastovao u hotelu u Austinu 9. ožujka 2014.

Tvrdi da ju je nakon nastupa iznenađenja koji je održao u malom kafiću pozvao zajedno s dvije prijateljice u hotel Four Seasons. Tada ju je navodno odveo u zasebnu sobu gdje ju je silovao, a odlučila je priznati nakon terapije i razgovora s bliskim prijateljima i obitelji.

O svemu se ubrzo oglasila pjevačeva agentica Alison Kaye, a potom i sam Justin nakon razgovora sa suprugom Hailey.

Dokazao nevinost?

Naime, oni negiraju optužbe jer Bieber spornog 9. ožujka nije prenoćio u hotelu Four Seasons, već je imao rezervaciju za drugi hotel. Pjevač je na Twitteru priložio niz dokumenata i fotografija kojima je dokazao da je te noći odsjeo u AirBnB-u u Austinu s tadašnjom djevojkom Selenom Gomez, a iduću u Westinu.

Rumors are rumors but sexual abuse is something I don’t take lightly. I wanted to speak out right away but out of respect to so many victims who deal with these issues daily I wanted to make sure I gathered the facts before I made any statement. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

In the past 24 hours a new Twitter appeared that told a story of myself involved with sexual abuse on March 9, 2014 in Austin Texas at the Four seasons hotel. I want to be clear. There is no truth to this story. In fact as I will soon show I was never present at that location. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

“Želim biti potpuno jasan. Ova priča nema veze s istinom. Obično se nikada ne oglašavam o neistinama koje se pišu o meni, obzirom da se cijeli život nosim s time, no nakon razgovora sa suprugom i svojim timom odlučio sam javno progovoriti o cijeloj situaciji. Glasine su glasine, ali seksualne optužbe shvaćam ozbiljno. Regionalni menadžer lanca hotela Four Seasons potvrdio je da nisam kročio na posjed hotela datuma 9. ožujka 2014. te da nisam bio gost hotela toga, kao i narednog dana. Molio bih sve medije da se obrate hotelu ako imaju potrebu”, napisao je Bieber na Twitteru.

These photos clearly show me on stage with my assistant sidestage and the other with both of us in the streets of Austin afterwards on March 9 2014 pic.twitter.com/WlC6KAvJOZ — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

We have also confirmed with the Four Seasons regional manager that I was never on property on the 9th of March 2014 and never a guest on the 9th or the 10th and I welcome all press to inquire with them if needed or wanted. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

The Pics I showed of me and Selena march 9 in Austin should make it clear that we were together that night and went from the venue to our Airbnb and never went to the four seasons. This is our airbnb receipt where we crashed with our friends pic.twitter.com/4ZDIqjeCIQ — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

“Svaka tvrdnja o seksualnom zlostavljanju treba biti shvaćena ozbiljno i zato mislim da je moj odgovor bio potreban. Ova konkretna priča je činjenično nemoguća i zato ću surađivati s vlastima i Twitterom te poduzeti konkretne akcije”, poručio je pjevač.

Furthermore I stayed with Selena and our friends at an airbnb on the 9th and on the 10th stayed at a Westin because our hotel reservation at LÀ Quinta and not the four seasons was messed up. Here are the receipts for the hotel on the 10th pic.twitter.com/hLNHnvJ6XS — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Every claim of sexual abuse should be taken very seriously and this is why my response was needed. However this story is factually impossible and that is why I will be working with twitter and authorities to take legal action. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Na Twitteru se pojavila i druga optužba protiv Biebera koju je iznijela djevojka imena Kadi, tvrdeći da ju je seksualno napastovao u svibnju 2015. u njujorškom hotelu, a na nju još uvijek nije odgovorio.