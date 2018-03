BEYONCE BRUTALNO SPUSTILA KIM U NOVOJ PJESMI: Prozvala je zbog plastičnih operacija i poručila joj: ‘Ja rušim internet’

Queen Bey i Kim su se nekoć družile, no zahladile su odnose. Ako su korisnici Twittera u pravu, ovo bi mogao biti kraj njihova prijateljstva i početak novog celebrity rata.

Kim Kardashian je iskoristila dobar trenutak i dovela svoju obitelj do novca i slave, no ona nema nešto što ima Beyonce, a to je talent – barem joj je to poručila glazbenica u svojoj novoj pjesmi.

Beyonce je tako u pjesmi DJ Khaleda Top Off poručila reality zvijezdi da samo ona “ruši internet” i to “svojim tijelom”. Naime, dugo se već šuška da je Kim bila na plastičnim operacijama, iako ona to uporno negira.

Kim i Beyonce su se nekoć družile, budući da su njihovi supruzi Jay Z i Kanye West bili bliski prijatelji. No, u posljednje su vrijeme zahladile odnose.