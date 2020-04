BESPLATNO GLEDAJTE FILMOVE IZ RAZNIH DIJELOVA SVIJETA: ‘Globalni filmski festival’ od 29. svibnja do 7. lipnja na YouTubeu

Na desetodnevnoj digitalnoj manifestaciji bit će prikazani filmovi po izboru dvadeset filmskih festivala iz cijelog svijeta

Tribeca Enterprises i YouTube 29. svibnja pokreću “Globalni filmski festival: We Are One” (We Are One: A Global Film Festival), jedinstven događaj koji će na YouTubeu okupiti globalnu zajednicu umjetnika kako bi se publici besplatno predstavili filmovi iz raznih dijelova svijeta. Realizacija ovog projekta započela je nakon što je pandemija koronavirusa prekinula brojne međunarodne događaje, a filmska je industrija u potpunosti zaustavljena, piše BBC.

Prikupljat će se sredstva za borbu protiv koronavirusa

Desetodnevna digitalna manifestacija pomoći će Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i lokalnim humanitarnim organizacijama u svim dijelovima svijeta u prikupljanju sredstava koja će pridonijeti borbi protiv covida-19. Bit će prikazani filmovi po izboru dvadeset filmskih festivala iz cijelog svijeta, a među njima su BFI London Film Festival, Jerusalem Film Festival, Mumbai Film Festival, Marrakech International Film Festival te Sundance Film Festival i Tribeca Film Festival.

Na taj će se način publici omogućiti pristup filmskim pričama iz svih dijelova svijeta, a filmskim autorima pristup globalnoj filmskoj publici. Njujorški Filmski festival Tribeca, među čijim su osnivačima Robert De Niro i Jane Rosenthal udružili su snage s velikim streaming kompanijama da bi se ovaj događaj mogao emitirati putem interneta, nakon što je donesena odluka o tomu da se svi filmski događaji odgode.

Razni žanrovi

“Često govorimo o tomu da filmovi imaju jedinstvenu moć kada su posrijedi inspiracija, zbližavanje ljudi i brisanje granica te na taj način pridonose globalnom oporavku”, rekla je Rosenthal. “A to je ono što cijelome svijetu treba odmah – oporavak.”

Besplatno će se omogućiti gledanje dugometražnih i kratkih filmova, dokumentaraca, komedija, slušanje glazbe, kao i razgovori nakon projekcija, a raspored programa bit će dostupan nekoliko dana prije početka emitiranja. “Globalni filmski festival: We Are One” održat će se od 29. svibnja do 7. lipnja na YouTube.com/WeAreOne.