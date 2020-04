BEROŠ SE OTVORIO O PRIVATNOM ŽIVOTU, KAŽE DA GA NAJVIŠE BOLI NEPRAVDA: ‘Supruga kaže da bih trebao smiriti svoj južnjački temperament’

Beroš tvrdi da ga u životu posebno veseli obiteljski sklad i uspjeh njegove djece, a najviše ga rastužuje nepravda

Ministar zdravstva Vili Beroš sa suprugom Jasminkom u braku je 20 godina, a kako njegov privatni život izgleda uslijed krize uzrokovane koronavirusom, otkrio je za 24 sata.

Beroš kaže kako prihvaća komplimente žena koje na društvenim mrežama pišu da on vlada situacijom te da je šarmantan.

“Više volim kritike jer od njih mogu najviše naučiti, no treba znati prihvatiti i kompliment i naravno da to godi. No, mislim da bi ipak najrelevantnija osoba za odgovor na to pitanje bila moja supruga”, otkrio je za gore spomenuti portal te naglasio kako mu ona govori da bi ponekad trebao smiriti svoj južnjački temperament.

“Moja supruga je izrazito poštena osoba i inzistira da na tim načelima funkcioniramo u obiteljskom skladu”, kazao je.

Beroš tvrdi kako ovih dana ne boravi puno kod kuće, no obitelj mu daje snagu za daljnji rad.

Obitelj mu daje snagu

“Nisam puno kod kuće, to je činjenica, ali oni me podupiru u svim mojim aktivnostima. Iz obiteljskog sklada crpim snagu za daljnji rad”.

Ministar sa suprugom Jasminkom ima dvoje djece, 19-godišnju Lauru i 17-godišnjeg Adriana, a ona iz prvog braka ima i 31-godišnju kćer Lanu.

“Kći, koja je starija i studira pravo, je blagi kritičar i na tome joj, kao i svim ljudima koji me kritiziraju, zahvaljujem, a sin mi je bezrezervna i najveća podrška”, rekao je.

Beroš tvrdi da ga u životu posebno veseli obiteljski sklad i uspjeh njegove djece, a najviše ga rastužuje nepravda. Kad se ova kriza završi, otići će na Hvar, u svoju Jelsu.

Nije se testirao na koronavirus

Ministra je od srca nasmijala šala o koronavirusu na njegov račun koja kruži internetom.

“Rečenica: ‘Hvala vam na tom pitanju’. To instinktivno i bez razmišljanja kažem. U jednom trenutku sam odlučio povući ručnu kočnicu, ali teško ide”, otkrio je.

On se za sada nije testirao na koronavirus.

“Dosad se nisam testirao na koronavirus jer postoje jasni kriteriji za testiranje. Nisam pokazivao simptome, nisam bio u neposrednom kontaktu s oboljelima pa nisam ispunio kriterije za testiranje”, kazao je.

Politički uzor mu je Winston Churchill, a životni njegov vlastiti otac.

Voli gledati SF filmove

“Životni uzor mi je otac, a politički Winston Churchill jer kako je on rekao: ‘Puno je bolje da umjesto da unaprijed brinemo o nekom problemu, da unaprijed promišljamo i rješavamo taj problem’. Upravo smo tako i postupili u ovoj krizi. Vrlo rano smo moji kolege i ja u kriznom stožeru Ministarstva zdravstva počeli promišljati ovu tematiku i nismo dopustili da nas ona iznenadi. Nastojali smo uvijek biti dva koraka ispred”, pojasnio je.

Beroš voli gledati znanstveno-fantastične filmove, a kad su serije o liječnicima u pitanju, preferira “Dr. Housea”.

“Dr. House jer volim lucidne ljude koji možda izgledaju ekscentrično, ali gađaju u sridu. Volim pogledati znanstveno-fantastične filmove. I možda će psiholozi to nekako protumačiti – volim ih pogledati više puta, da utvrdim gradivo”, rekao je.

Ministar voli slušati rock balade jer ga opuštaju i oraspolože, a od jela najviše voli ribu, i to na brudet.