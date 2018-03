'Nisam ostao na kćerinom vjenčanju, sve je to bila velika i pretjerana afera'

Iako se nagađalo da je Bernie Ecclestone iskeširao popriličnu svotu za svadbu svoje starije kćeri Tamare Ecclestone, prebogati Britanac otkrio je da nije dao ni novčića, kao i da nije htio ostati na zabavi nakon vjenčanja.

Šef Formule 1 specijal-201110030789004-Bernie Ecclestone nije bio oduševljen što je njegova kći Tamara na francuskoj rivijeri prije dva tjedna organizirala četverodnevno svadbeno slavlje. Bernie se pojavio na vjenčanju svoje kćeri i Jaya Rutlanda, ali se zadržao samo jedan dan jer mu je, kako kaže, pozlilo kada je vidio koliko se novca potrošilo.

‘Nisam ostao na proslavi nakon vjenčanja, otišao sam kući. Drago mi je što sam to odradio, no nisam htio ostati. Cijela stvar je bila velika afera, pretjerano zaista. No nisam ja platio svadbu, moja bivša supruga je to napravila’, ispričao je Bernie Ecclestone u intervjuu za Times 2.

Prebogati Britanac priznao je i da mu silni milijuni nisu pomogli da ostvari sreću.

‘Nisam siguran što je to sreća. Osjetio sam zadovoljstvo kad bih ostvario nešto što sam planirao. Ali sreća? Nisam siguran da sam to doživio’, iskreno je ustvrdio Bernie.