MALO SE ZAIGRALA / Bella Thorne nakon zaruka počela okidati vruće selfije: 'Ti krupni planovi su previše...'

Poznata manekenka, pjevačica i glumica Bella Thorne (25) na Instagramu je podijelila nekoliko seksi selfija iz kreveta. Ona je na sebi imala pripijenu majicu na bretelice koja je istaknula njeno bujno poprsje. Bella na licu nije imala make-up, pa je njena prirodna ljepota došla do izražaja. "Vrlo si lijepa i seksi mlada dama", "Ti krupni planovi su previše. Moje srce to ne može podnijeti", poručili su joj očarani fanovi. Podsjetimo, Bella je za Vogue otkrila da se zaručila za svog dečka producenta Marka Emmsa. On ju je zaprosio u njihovom domu u Kaliforniji 13. svibnja te joj je dao raskošan prsten s dijamantom koji ima preko deset karata.