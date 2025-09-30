Barron Trump zatvorio kat Trump Towera zbog spoja: 'Stvarno je popularan među djevojkama'

Barron Trump (19), sin američkog predsjednika Donalda Trumpa (78) i Melanije Trump (54), ponovno je privukao pažnju američkih medija - ovog puta zbog spoja u Trump Toweru. Kako pišu izvori bliski obitelji, Barron je organizirao romantični susret na njujorškoj adresi s očevim prezimenom, a zbog sigurnosnih razloga zatvoren je cijeli kat zgrade.

Spoj pod strogim osiguranjem

Iako živi u Washingtonu D.C., gdje pohađa prestižni kampus njujorškog sveučilišta NYU, Barron je posjetio New York kako bi, navodno, proveo večer s djevojkom u privatnosti i pod strogim osiguranjem.

Foto: Profimedia

Glavna faca među studenticama

Visok čak 201 cm, Barron se već prošle godine izdvojio među brucošima na glavnom kampusu NYU-a, gdje je, prema riječima kolega, bio "glavna faca" među studenticama. "Visok je i pomalo nespretan, ali jako zgodan. Cure su ga doslovno oblijetale", rekao je jedan od studenata.

Xbox umjesto broja mobitela

Kako bi zaštitio svoju privatnost, Barron navodno izbjegava dijeliti broj mobitela te komunicira s prijateljima putem Xbox chata. "Kad bi netko dobio njegov broj, odmah bi procurio i počeli bi mu stizati pozivi sa svih strana", objasnio je izvor za People.

Foto: Profimedia

Skupi sat i milijunska imovina

Unatoč rijetkim javnim pojavljivanjima, Barron se u ožujku pojavio s majkom Melanijom u New Yorku, noseći Rolex vrijedan gotovo 50.000 dolara. Forbes je nedavno procijenio njegovu imovinu na čak 150 milijuna dolara, zahvaljujući ulaganju u kriptovalute.

