BARE POGOVORIO O MALO POZNATOJ PROŠLOSTI: ‘Bili smo prijatelji, a onda je rekao da će me progutati mrak jer nisam dovoljno Hrvat”

Otkrio je i što misli o sadašnjim glazbenicima, cajkama ali i politici

Gost emisije “Nedjeljom u 2” bio je glazbenik Goran Bare, a 54-godišnji Vinkovčanin komentirao je sve – od politike do glazbe, od Europske unije do Crkve.

Prije svega osvrnuo se na svoje političke početke, kada se uoči, kako se u to vrijeme nazivalo – demokratskih promjena – uključio u kampanju za izbore 2000.-ih.

“Ja sam vam bio budala pa sam vjerovao, ali ne samo ja, puno mojih kolega, i glumaca. Mislili samo kad dođe to sve da će biti OK. Znamo kako je bilo 90-ih, kakva je grozota to bila, i onda kad se pojavio Ivica Račan s nekim svojim idejama, povuklo me, mislio sam napravit će se nešto, krenut ćemo, ali ništa od toga. Sve je ostalo isto…”, ne krije koliko je razočaran politikom, a posebno političarima“.

‘Mi smo k’o neka klinka, samo drhtimo’

Potom je govorio kako su naši političari nesposobni.

“Ti naši političari, koliko sam vidio, oni ne znaju kako komunicirati s EU, kako biti lukaviji od njih, kako nešto izvući. Oni tamo barem imaju sve živo pa opet vucaraju, a mi smo kao neka klinka, samo drhtimo.

Neka naprave nešto, izvučemo nešto iz tih fondova, da osjetimo da smo dio EU. Ja ne osjećam da smo u EU. Nismo ni u Schengenu, već smo kao neka tampon zona’, kaže glazbenik i dodaje, ‘Ljut sam na ljude u ovoj zemlji koji gledaju kao da se njih ništa niče što se događa, kao da je to negdje u Sjevernoj Koreji. Ne vjerujem uopće više u politiku.’

Zato je, gostojući na HRT-u, rekao i da uopće ne gleda hrvatsku televiziju.

“Potpuno sam se isključio. Kad gledam dnevnik nerviram se i počnem psovati. Ispričavam se, ali ne gledam uopće hrvatsku televiziju. Gledam samo filmove na filmskim kanalima i neke utakmice”, kaže Bare.

Progovorio o još luđem od sebe

Uzme li se u obzir uz koga je glazbeno stasao,glazbenik koji otvoreno govori o svojoj heroinskoj ovisnosti, (kaže da sada uzima samo metadon kao dio terapije) još je savim dobro.

“Bili smo prijatelji. On je dobio u Popovači kaznu, ne znaš je li pušten ranije, igrao sam se s tim. Došao je rat i svi su amnestirani ranije. Zašto sam svirao s njim? On nije volio da mu sviraju pravi glazbenici nego polupriučeni glazbenici. Imali smo problema da ga stalno moramo loviti, mi sviramo normalno, a on ode negdje”, rekao je o svojoj suradnji sa kontroverznim Satanom Panonskim i dodao da je to puklo kad je došao rat jer je Bare u Vinkovcima bio smatran tipom koji je jugonostalgičar i nije dovoljno Hrvat.

“Jedan dan je došao i rekao da će me pojesti mrak”, zaključio je.

‘Nema mi razlike između Beyonce i Karleuše’

Na Stankovićevo pitanje kako se osjeća kao uzor djeci, Bare kaže: ‘Jao bolje ne, nisam ja za uzora… Djeco, bolje slušajte narodnjake nego mene. Nije to za djecu’. Kad su pak cajke u pitanju, kaže da ne treba braniti djeci da ih slušaju.

‘Pustite djecu da slušaju što hoće. Što je muzika uopće, pogotovo pop muzika? Dobro, postoje umjetnici koji naprave nešto. No, u većini slučajeva to je zvuk od tri minute. Neka slušaju, doći će k sebi. Cajke više nemaju veze s narodnom glazbom, meni to ima više veze sa svjetskim mainstreamom, jedino što je način pjevanja drugačiji. Jezik je jako bitan, ali što se tiče produkcije, novih pravaca, to je meni isto kao i Beyonce. Meni nema nikakve razlike između Beyonce i Karleuše, jedino što je Beyonce ljepša’, bio je iskren Bare.

‘Prepao sam se razapetog Isusa’

Na pitanje o vjeri i crkvi priznaje da je prvi put kad je ušao u crkvu pobjegao kad je vidio raspetog Isusa. Prepao se tog prizora, ali priznaje da zavidi onima koji vjeruju.

“Zavidan sam ljudima koji baš vjeruju. Ja ne mogu tako razmišljati, sad je 21. stoljeće, a to je srednjovjekovna priča, vatra u paklu, raj, bog… To je kao priča za malu djecu, Crvenkapica… Pročitao sam Bibliju, to je toliko tupava knjiga. Izvinjavam se”, zaključio je