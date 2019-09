BARBARA OPLELA PO NUŠI: ‘Njezin ego ne može podnijeti da neka druga cura priča kako joj je bilo s Mijom’

Nakon što su Monika i Nuša napustile prostoriju, preostale djevojke bacile su se na tračanje

Djevojke su odlučile čekati Mihaelu da se vrati sa spoja s Mijom, no Monika i Nuša odlučile su otići spavati i odjednom su one postale tema razgovora. „Smatram da je to bio odraz njihova povrijeđenog ega i ljubomore“, rekla je Barbara, a i Saru je kopkalo što se Nuša tako naglo ustala i otišla spavati. „Možda jednostavno ne može podnijeti što će se sad pričati o nekoj drugoj curi, ona je dobila dosta dobre potvrde u posljednje vrijeme“, rekla je Sara, a Barbara nastavila: „Mislim da joj je krivo što to nije bila ona na spoju i da sad njezin ego ne može podnijeti da neka druga cura priča kako je njoj bilo s njim.“

Ipak, Silvia se ne bi u potpunosti složila s tim. „Mislim da smo svi došli ovdje s istim ciljem – izboriti se za Miju tako da izjave tipa: “ne zanima me”, “briga me za njega”- nemaju što raditi u showu“, zaključila je Zagrepčanka.