Dva vjenčanja u mjesec dana: Barbara Matić slavila u Beogradu, evo kako je izgledala

Godina 2024. ostat će posebna za najbolju hrvatsku džudašicu Barbaru Matić (30). Nakon što je u Parizu ostvarila povijesni uspjeh osvojivši olimpijsko zlato, splitska sportašica nastavlja s lijepim vijestima i na privatnom planu. Mjesec dana nakon vjenčanja u Dalmaciji, Barbara i njezin suprug Filip Đinović odlučili su proslaviti i u njegovom rodnom gradu – Beogradu.

Ovaj sportski par, kojeg je spojio džudo, organizirao je još jednu svečanu proslavu, okupivši obitelj i prijatelje. Dok je prvo vjenčanje održano u Dalmaciji, beogradsko slavlje donijelo je novu dozu veselja, a Barbara je ponovno privukla pažnju svojim modnim izborom.

Nastavak slavlja u beogradskom restoranu

Kako su otkrile objave na društvenim mrežama, posebice Instagram Storyji uzvanika, zabava je organizirana u jednom poznatom beogradskom restoranu. Neke objave bile su simbolično označene natpisom "Pt. 2", čime su jasno dali do znanja da je riječ o drugom dijelu njihove svadbene priče. Atmosfera je bila opuštena, ispunjena smijehom i plesom.

Barbara Matić za ovu je prigodu promijenila dvije modne kombinacije. Tijekom večeri nosila je kreacije koje su pratile tijek proslave. Za prvi ples s Filipom odabrala je elegantnu bijelu haljinu zatvorenog kroja.

Zanimljivo je da su mladenci za prvi ples, unatoč lokaciji proslave, odabrali dalmatinski hit. Zaplesali su uz Olivera Dragojevića i pjesmu "Vjeruj mi".

Podsjetimo, par se službeno vjenčao sredinom listopada u Dalmaciji. To prvo slavlje bilo je organizirano u krugu obitelji i najbližih prijatelja. Ceremonija se odvila u jednom hotelu, a dio slavlja održan je nedaleko od Trogira.

