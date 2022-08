'HRVATSKA MONICA BELLUCI' / Barbara Ljiljak je dokaz da je klasika uvijek seksi: Bivša misica oduševila ljepotom u ljetnom izdanju

Bivša Miss Universe Barbara Ljiljak pokazala je kako jednostavno i klasično odijevanje može izgledati seksepilno. Svaka mlada dama sanja o tome kako bi jednog dana voljela biti uspješna i neovisna žena, što u privatnoj, što u poslovnoj sferi života. Iako se mnogima čini kako privatno i poslovno ne idu "ruku pod ruku", Barbara, koja je bila Miss Universe Hrvatske 2015. godine, pravi je dokaz da se sve može ostvariti i biti sretan na svakom polju života. Budući da se dugi niz godina profesionalno bavila modelingom, poziranje pred objektivom nije joj ni malo strano, što je dokazala i novim fotografijama s ljetovanja na kojima ponosno pokazuje svoj ljetni stil. Odjenuta u jednostavne i klasične modne komade, Barbara je dokazala kako isto može izgledati seksepilno. Svoj vlastiti stil njeguje godinama, postupno ga mijenja i nadograđuje, bez pomoći modnih stilista. Zaljubljenica u modu često daje modne savjete bliskim prijateljicama, a kaže kako se u kolekciji nakita kriju najskuplji komadi koje posjeduje u svojoj šarolikoj garderobi. Iako je često znaju uspoređivati s hollywoodskom divom Monicom Belluci, lijepa Splićanka nije sklona uspoređivanju te smatra kako je vjerna samoj sebi i svom jedinstvenom izgledu. Svestrana ljepotica osim prema modi, gaji ljubav i prema uređenju interijera, proizašloj iz kreativnosti koja u posljednje vrijeme posebno dolazi do izražaja. Ljubiteljica estetike i oku lijepih stvari smatra kako je odabir ovog posla bio prirodan proces, koji je započeo uređenjem nekoliko poslovnih prostora i vila. No, kao najdraži projekt na kojem je radila navodi svoj vlastiti stan u kojeg je uložila najviše ljubavi i usredotočenosti, pogotovo na detalje koji ga čine unikatnim i drugačijim. Svjesna da živimo u dobu senzacionalizma, Barbara nije tip osobe koja svoj privatan život "stavlja na pladanj" i servira javnosti. Svoju ljubav čuva u strogoj tajnosti, no otkrila je kako bi se jednoga dana voljela ostvariti kao majka. Smatra kako majčinska uloga dolazi nakon što se ostvariš na svim područjima života, nakon čega se slobodno može uživati u bezuvjetnoj i neraskidivoj ljubavi.