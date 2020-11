BARBARA KOLAR UZVRATILA NA KOMENTAR JADRANKE KOSOR O NJENOM DEKOLTEU: ‘Ona sigurno zna zašto je to napisala’

‘Gospođa Kosor sigurno zna zašto je nešto napisala i to je njezino pravo, baš kao što je moje u pokušaju očuvanja vlastita duševnog mira ignorirati sve napise i komentare’, rekla je HRT-ova voditeljica

Barbara Kolar nedavno se našla u središtu pozornosti zbog haljine s dubokim dekolteom koju je odjenula u showu Zvijezde pjevaju. Izazovnu kombinaciju prokomentirala je i bivša premijerka Jadranka Kosor. “Tužno”, kratko je napisala na društvenim mrežama.

HRT-ova voditeljica se osvrnula na njezin komentar u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju.

“Ne mogu vam dati zadovoljavajući odgovor na to pitanje jer su mi vaši kolege za tu objavu rekli, no sadržaj mi je do danas ostao nepoznat. Gospođa Kosor sigurno zna zašto je nešto napisala i to je njezino pravo, baš kao što je moje u pokušaju očuvanja vlastita duševnog mira ignorirati sve napise i komentare”, rekla je.

“Nakon što je krenulo javno prepucavanje, ni status o emisiji na svom Instagramu više nisam otvorila. Jednostavno zato što dobre stvari, iako ih je navodno u ravnopravnom omjeru, nemaju snagu loših. Dobro je nježno i plaho, zlo agresivno i nametljivo i uvijek dopire dalje i jače. A to što su me već vrijeđali u životu ne znači da sam oguglala”, dodala je.

Rekla je i što misli o komentarima da je pretjerala s mršavljenjem.

“Ljudi zaključuju da sam luđakinja opsjednuta kilogramima koja se izgladnjuje do iznemoglosti, pa onda kreću komentari kako mi treba psihološka pomoć i kako šaljem krivu poruku mladim ženama. Najčešće su napisani rječnikom koji je sam po sebi kriva poruka. Da budem iskrena, ljetos sam imala nekoliko kilograma manje, ali to nije imalo veze s dijetom, nego s ovom stresnom godinom; neki su se propili, neki udebljali, a ja sam otkrila da se mogu živcirati toliko da izgubim apetit. Kad smo snimali ovu ‘spornu’ emisiju, i sebi sam bila premršava. Pokušavala sam se udebljati, pa prvi put u životu shvatila kakva i to muka može biti”, zaključila je.