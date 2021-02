BARBARA KOLAR U ‘PROLJETNOM RASPOLOŽENJU’: HRT-ova voditeljica okinula selfie i sve oduševila izgledom

Poznata voditeljica s pratiteljima je podijelila selfie iz automobila

Barbara Kolar na Instagramu je objavila selfie iz automobila i opet izazvala opće oduševljenje. HRT-ova voditeljica na sebi je imala zelenu majicu, svoju prepoznatljivu dugu kosu je raspustila, a look upotpunila sunčanim naočalama, naušnicama i žarkocrvenim ružem.

“Proljetno raspoloženje”, kratko je napisala uz fotografiju koju je objavila na svom storyju.

Barbara je nedavno u intervjuu za 24sata progovorila o procesu mršavljenja te priznala da je počela gubiti na težini kad se počela baviti drugim stvarima i prestala razmišljati o kilogramima.

“Ima nešto u onome da se stvari dogode kad se prestaneš opsesivno truditi oko njih. Znala sam mjesecima paziti na svaki zalogaj i ne izgubiti ni grama i to me frustriralo. Kad mi se igrom slučaj fokus živciranja prebacio na nešto drugo, apetit me napustio, a hodanje prirodom smirivalo. S vremenom su rezultati – ili posljedice, kako već na to gledali – postali vidljivi. Eto, nije baš neka dijeta za preporučiti. Tim više što doista ne mislim da je vitkost istoznačna s ljepotom, a za sreću nije ni nužna niti joj je to jamstvo”, objasnila je.