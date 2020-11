BARBARA KOLAR SE OSVRNULA NA DEKOLTE: ‘Haljina je malo izazovna, ali ne pada mi na pamet čitati komentare…’

HRT-ova voditeljica prokomentirala je styling koji je podigao prašinu na društvenim mrežama

Barbara Kolar se ovaj vikend našla u središtu pozornosti zbog dekoltirane crne haljine u kojoj se pojavila u polufinalnoj emisiji “Zvijezde pjevaju”. Nakon što su se stišale reakcije, HRT-ova voditeljica prokomentirala je styling koji je podigao prašinu na društvenim mrežama.

“Svi su već komentirali, ne moram i ja. To je samo jedna haljina. To je show. Ne vidim razloga za toliku buru”, rekla je Barbara za 24sata. “Ne pada mi napamet to čitati. Razočarati ću komentatore, ali ne čitam što pišu. Kad sam vidjela haljinu rekla sam wow, malo je izazovna. Nevjerojatno da nastane najveći PR oko jedne haljine”, dodala je.

“Sigurna sam da će se predivna, ali solidno ‘nestašna’ haljina izboriti za medijski prostor. Ako ipak uspijete maknuti pogled s ‘ponirućeg’ dekoltea obratite pažnju na nakit”, napisala je Kolar na Instagramu prije showa.

