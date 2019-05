BARBARA KOLAR OTKRILA KAKO ODRŽAVA LINIJU I ŠTO VEĆ GODINU I POL NIJE STAVILA U USTA: ‘Većina ljudi bi već bila kost i koža’

Voditeljica Barbara Kolar otkrila koja je njezina tajna dobrog izgleda i kako poima zaljubljivanje

Televizijska i radijska voditeljica, 49-godišnja Barbara Kolar, koja s Duškom Ćurlićem vodi popularnu emisiju, show “Zvijezde pjevaju”, u intervjuu za Story govorila je o tome koliko joj zadovoljstvo pričinjava ponovno biti dijelom emisije “Zvijezde pjevaju”, koja je tajna njezina dobrog izgleda te o tome kako poima zaljubljivanje.

“Nema tu tajne. Moje tijelo spremno je ‘pohraniti’ sve što pojedem, a kako to nije puno ni u fazama kad mene ima puno, onda je jasno da su bilo kakvi rezultati vidljivi tek nakon duljeg ozbiljnijeg odricanja. Konkretno, jedem minijaturne obroke pune povrća uz kvalitetne proteine i masti, a od 1. siječnja 2018. nisam pojela ni zalogaj kruha, tjestenine ili slatkiša.

Iskreno, mislim da bi na mome mjestu većina ljudi već bila kost i koža, a ja nikako da dođem na željenu težinu. Srećom pa sam tvrdoglava”, odgovorila je Kolar, koja dobiva pohvale na račun svog izgleda, na pitanje da otkrije tajnu kako je uspjela omršaviti.

Zna se zaljubiti u krive muškarce

S obzirom da je izjavila da se ne zna “pametno zaljubljiti”, Story je zanima što to točno znači i kakva je kada je zaljubljena. “Poznajem puno žena koje su jasno definirale što žele od muškarca, istražile ‘tržište’ i ‘lovište’. Djelovale su proaktivno, strogo filtrirale. Mene je očito zauvijek pokvario Phil Collins sa svojim ‘You can’t hurry love, you just have to wait’. Osim toga, uspijem se zaljubiti i u one za koje znam da nisu dobri za mene, čak i u one koji imaju karakterne mane koje, primjerice, prijateljima ne bih oprostila.

Ima jedna zgodna rečenica: ‘Budi s muškarcem koji ti upropaštava ruž, a ne maskaru’. Autora sam, nažalost, zaboravila, ali slažem se sto posto. Život je često ozbiljna pojava i muškarac u njemu ne bi trebao biti netko zbog koga plačeš, nego netko zbog koga se osjećaš sretno i voljeno. Mrgudi, dramatičari, egoisti, grubijani i srodni poluproizvodi definitivno nisu na popisu onoga što mi se sviđa”, kaže voditeljica.

Žene biraju

“Vjerujem da zapravo uvijek žena bira, a onda muškarcu prepustimo iluziju da je on nekako došao na tu genijalnu ideju. Mislim da je to zgodna ravnoteža – žena diskretno da do znanja da nije nezainteresirana, čisto da dotični ne pobjegne. A onda on može biti frajer i potruditi se oko osvajanja”, odgovorila je Kolar na pitanje prilaze li joj muškarci i bi li ikada napravila prvi korak.

Doda je da je dok je bila “klinka” dobila etiketu “vještice” jer bi znala reći nešto što se svima činilo besmisleno, ali bi se obistinilo. “U moru bisera našla se i rečenica o tome kako ću svoju pravu ljubav pronaći u staračkom domu. Pa eto, svakim sam danom sve bliže čistoj sreći.