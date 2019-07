BARBARA KOLAR OKINULA SELFIE U BIKINIJU: Pozornost privukao njezin savršeno ravan trbuh

View this post on Instagram

Ne znam ima li ovisnost o moru latinsko ime. Ali tu dijagnozu imam sigurno. Odvikavanje ne dolazi u obzir. I da, zaklela bih se da nikad fotka u badicu nece u javnost. Ali radost je danas ocito inkompatibilna razumu. #happy #sun #sea #sunnyday #more #krk #otokkrk #croatiafulloflife #barbarakolar