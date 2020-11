BARBARA KOLAR O DEKOLTEU KOJI JE DIGNUO NA NOGE I BIVŠU PREMIJERKU: ‘Presvukla bi se da je bilo potrebe’

Objasnila je kako je i prije znala imati dekolte no ranije nije postigla ovoliki interes javnosti

Barbara Kolar, voditeljica HRT-ova showa Zvijezde pjevaju osvrnula se na ubojiti dekolte o kojemu su svi danima pričali te Jutarnji list kazala kako je zadovoljna ako je njezina pojava prošle subote skinula misli sa svakodnevnice.

ČAK JE I JADRANKA KOSOR KOMENTIRALA SUBOTNJI DEKOLTE BARBARE KOLAR: ‘Tužno’

BARBARA KOLAR SE OSVRNULA NA DEKOLTE: ‘Haljina je malo izazovna, ali ne pada mi na pamet čitati komentare…’

“Da, nažalost, a čini se k tome i da tema nikako da se ispuše tako da osjećam potrebu ispričati se polufinalistima zbog toga što je komadu garderobe pridana veća pozornost nego njihovu trudu. Što je podjednako nepravedno i nepotrebno. Nemojte me krivo shvatiti, nitko sretniji od mene ako je moja pojava prošle subote ljudima skrenula misli sa svega što ih je do tog trenutka mučilo jer ovo nisu laka vremena. Samo mi je žao što, za recimo 30 godina, neki mladi novinar koji nikad nije čuo za mene dobije zadatak napisati mi nekrolog, ne bi shvatio zašto to radi jer će mu tražilica izbacivati samo naslove o kilama, “cicama i guzicama”. Dopustite da sam malo tašta spram ideje da svoj posao dosta dobro radim”, kazala je 50-godišnja voditeljica.

Mogla sam se presvući

Objasnila je kako je i prije znala imati dekolte no ranije nije postigla ovoliki interes javnosti.

PROCURILE STARE FOTKE BARBARE KOLAR: Evo kako je omiljena voditeljica izgledala prije 14 godina

“Uostalom, da je netko iz ekipe ‘Zvijezda’ zaključio kako je haljina ili ja u njoj neprimjerena mogla sam se presvući prije ili čak za vrijeme snimanja. Nije baš da sam istrčala iz garderobe u nečemu što sam donijela od kuće i uletjela u prijenos uživo”, kazala je voditeljica.

Na hejterske komentare se isto tako ne osvrće.

“Znam da ću sad mnoge koji se tome posvećuju s golemom strašću razočarati, ali komentare na webu ne čitam već godinama. Nisam štoviše pročitala niti jedan članak o ‘slučaju haljina”, kazala je voditeljica koja smatra i javne osobe imaju neke osjećaje te da nisu i ne bi trebale biti kante za smeće nečijeg gnjeva, a to oko čega se glođu njima nepoznati ljudi često nažalost nije njihov najveći problem.