BARBARA KOLAR NIKAD NIJE IZGLEDALA MRŠAVIJE: Nakon dugogodišnje borbe s kilogramima, našla recept za savršenu liniju

View this post on Instagram

Temama koje mi nisu ugodne obicno pristupam kao Chandler iz “Prijatelja”. Zato ce i video na gloria.hr prikazati Zenu Babusku, par toreadorskih poteza i zgranutog psa. Kao uzori po pitanju vitke linije sigurno su vjerodostojniji oni poput uvijek divne @elegoviceva cije odricanje i rad na sebi nikad ne prestaju. No, ako vam treba jos mrvicu motivacije – bacite oko. 😂😂