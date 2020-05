BALAŠEVIĆEVA SUPRUGA (61) POZIRALA U KRATKOJ SUKNJI: Pratitelji oduševljeni prizorom: ‘Kao djevojčica…’

View this post on Instagram

"Prisustvo na prvoj projekciji bilo je važno samo zato, kako se ne bi desilo da nam ga neko prepriča ili otkrije šta se dogodi na kraju. Kasnije, pošto bi premijere odgledali sa regularnom kartom, na poluprazne reprizne predstave već smo se ubacivali na svoje uhodane načine. U tome sam od Zorana i Đusike bila mnogo veštija, ako je to prava reč, pa sam ćorisala ocepljene deliće karata u korpi kraj bočnog ulaza, i posle ih strpljivo uklapala sa ulaznicama koje je publika odbacivala izlazeći kroz široka vrata koja su se samo za tu priliku otvarala na uličnoj strani. Izveštila sam se da proberem one sa nečitkim ili razmazanim pečatom, pa sam ih onda nežno strugala žiletom i sastavljala kanuvši vodu na oba istanjena kraja ulaznice, posle čega su se morale pažljivo sušiti presovane u najdebljoj knjizi Zoranove lektire. Toj metodi me je naučio Đusika, ali on nikad nije imao strpljenja da čitav proces odradi do kraja, što je dovelo do toga da falsifikatorski zanat usavršim, ako ne baš do potpune perfekcije, onda sasvim sigurno do kopije primerene dioptriji cepača karata na ulazu što sam takođe uzimala u obzir. Tako je i Ivica, za nagradu što sve to posmatra ne mešajući se, neke filmove gledao sa mnom i po tri-četiri puta, kao i one manje zanimljive žanru naše mašte. Distributer zadužen za Avalu stavljao je na program uglavnom strane akcione filmove i retko se dešavalo da se prikazuje neki u kom se čak ni ne repetira vinčesterka, niti piratska sablja makar samo zazvecka na palubi, ali mi smo i preko Laurela i Hardija, Čarli Čaplina ili raspevanih prodavačica ljubičica strpljivo baždarili još nerazrađene kantare svojih kriterijuma. I onda bi se pravi spektakli projektovali tek na tavanici nad letećim krevecem. Neka mi oproste i Vinetu i zlatokosa markiza Anželika i svi ostali omiljeni junaci, ali najrađe sam birala da sama budem svoj omiljeni junak." Odlomak iz knjige Planeta Dvorište, str. 95. #planetadvorište