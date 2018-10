BALAŠEVIĆEVA KĆI OTKRILA KOJU TATINU PJESMU IZBJEGAVA: ‘Nije izmišljena, stvarni su i bolnički suteren i hladni čelik skalpela’

Kći slavnog kantautora je napisala dirljivu ispovijest vezanu uz knjigu svog oca i svoju automobilsku nesreću koju je doživjela 1999. godine

Đorđe Balašević je prije nekoliko dana predstavio javnosti svoju prvu bajku, no njegova kći Jelena, poznatija kao Beba, kaže da to nije prva bajka koju je njezin otac napisao. Podsjetila je na Balaševićevu pjesmu iz 2000. godine naslovljenu Naopaka bajka, dodavši da ona nije izmišljena i da je podsjeća na jedan od najtežih perioda u njezinom životu – kada nakon nesreće nije mogla hodati.

“Ne bi bilo točno reći da je ovo prva Đoletova bajka. OK, prva tatina bajka. Neću skrivati da ovu vijest pišem ja, Beba, srednje dijete i jedan od urednika (smijem se malo folirati). Dakle, bilo bi to nefer prema Lepoj protinoj, Boži Pubu, prema Uspavanki za dečaka, prema, na kraju krajeva, pjesmi koju najviše izbjegavam: Naopakoj bajci“, započela je Jelena.

“Spomenuti likovi su (vjerojatno) izmišljeni, oni žive i dalje u fantastičnom pejzažu vrbaka pod mjesečinom, u birtiji okruženi kibicerima u transu, negdje tamo gdje im je zauvijek lijepo. No, Naopaka bajka nažalost nije izmišljena. U njoj su stvarni i bolnički suteren kao tunel ka nebesima i hladni čelik skalpela i onaj prvi snijeg koji u ovoj priči ne donosi čudnu pjesmu, praporce i svatove. ‘Čekaj, to je on o tebi pisao? Ono kad si imala nesreću? Jel ti stvarno pričao bajku?’ pitali bi radoznalci. Nisam je ja imala. Imali smo je svi. I nije tema za ovu priliku. Ali da, jest, pričao mi je puno. I tata i mama i Lola i Aleksa, pričali su mi bajku o tome da ću izaći pješke iz bolničke sobe i ta bajka se na sreću obistinila”, napisala je.

“Mislim o tome upravo sada, dvadeset godina poslije Naopake, dok sjedim i tipkam malu vijest da je tata napisao bajku koju neću izbjegavati. Naprotiv. U međuvremenu sam diplomirala književnost pa imam pravo čak i malo se folirati u ulozi književnog kritičara, a što bolje definira pravog knjiškog moljca od parafraziranja Shakespearea? Dakle, Knjiga Koje Nema je građa od koje se prave snovi, a čitav naš život je snom zaokružen. To je bajka koja te rastuži kad završi… Ne zato što nije sretan kraj, jer onda baš i ne bi bila prava bajka, već zato što je kraj. Kao urednik, morala sam je pročitati nekoliko puta. I moram priznati da je biti urednik ove knjige također posao iz bajke. Ovo je knjiga o Knjizi koja povezuje prijatelje… I sasvim sam sigurna da će povezati sve Nas…”, napisala je Beba.

Beba je doživjela tešku prometnu nesrećuu kojoj je ozlijedila kralježnicu. Liječnici su joj rekli da vjerojatno više nikad neće hodati.

“Bila sam oduzeta od brade do stopala. Doktori su mi davali jedan posto šanse da ću stati na noge, a ipak sam uspjela prohodati”, otkrila je Jelena u ispovijesti koju je objavila na Facebooku.