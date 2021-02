‘U Hrvatskoj čitavo čudo klinaca mene nikada nije vidjelo fizički onih godina kada se ‘nismo gledali’. Ali oni su znali te pjesme’, govorio je u uoči prvog koncerta u Zadru nakon 28 godina

Vijest o smrti Đorđa Balašević potresla je cijelu regiju. Preminuo je jučer u Infektivnoj klinici Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu, gdje je prije četiri dana primljen zbog upale pluća.

RTL se prisjetio velikog rođendanskog intervjua u kojem je kantautor otvorio dušu Zoranu Šprajcu.

U u svibnju 2017. godine uoči koncerta u Zadru u kojem nije pjevao punih 28 godina, gostovao je u na RTL-u, nakon što sedam godina nije govorio niti za jednu Hrvatsku televiziju.

‘Tu su se klinci trzali u snu, neke stvari ne treba raditi na silu’

Objasnio je tada Đole i zašto nije dolazio u Zadar još od davne 1989. godine. “Bio sam u Splitu, bio sam u Puli, u Rijeci više puta. Zadar je bio onako malo grad… ali ja to razumijem. Rekao sam kad su me pozvali da ne bih volio dolaziti ako to bilo kome bude smetalo i meni je to jasno.

Jer to je grad koji ima bližu povijest granatiranja. Tu su se klinci trzali u snu i ne treba neke stvari raditi na silu. Ali ako sad ne odem, a odlazim svakih 28 godina, bojim se da mi je ovo zadnji vlak. Tako da je bolje da odem još sad.” No, Balašević je 13. svibnja 2017. godine poharao Zadar i oduševio oko 8.500 posjetitelja u dvorani Krešimira Ćosića.

Iako je njegova karijera započela još 1977. godine, njegove pjesme su voljele generacije koje su se rodile puno kasnije pa sve do danas.

‘Najveći kompliment za autora kada prerasteš svoju generaciju’

”To je najveći kompliment za autora kada prerasteš svoju generaciju. U stvari kada te prihvate sljedeće generacije. Jer u Hrvatskoj čitavo čudo klinaca mene nikada nije vidjelo fizički onih godina kada se ‘nismo gledali’. Ali oni su znali te pjesme i nisu imali nikakvu predrasudu tko je taj. Je li to neki pjevač u crvenom sakou koji farba šiške i bootksira se ili je to neki čiča koji piše te tekstove. Zlobnici bi rekli: ‘To su ovi patetični’. Ja nas uvijek branim pa kažem poetični. To su ljudi koji više vole priču u pjesmi”, otkrio je tada Balašević.

Na upit kako je proslavio rođendan i što sluša na svim zabavma, Đole je odgovorio: ”Mi uvijek obavimo to u obiteljskom krugu. Ja sam svoj poklon dobio prije nekih tridesetosam godina i uvijek je vodim sa sobom. A sad su mi već unuke počele donisiti tortu. Oni su mi pjevali ‘danas nam je divan dan…” i dodao:

”Odrastao sam najviše uz mađarske romanse. Preko moje bake. Uvijek su se pjevale sve te pjesme na našim jezicima. To i Zvonko Bogdan pjeva. Ja sam u tom fazonu romansi. Staromodan sam.”

Sve pjesme je posvetio svojoj supruzi

”Najgore mi je što sam počeo stariti na pogrešnim mjestima. Glava mi je još uvijek maloljetna. Software mi je još uvijek mladalački i ne može pratiti ono što se događa s ovim godištem proizvodnje, ali mislim da ide sve u svoje vrijeme i da je sve na svome mjestu. To je jedna od onih velikih mudrosti koje nam prodaju, a da ni ne primijetimo – ‘sve u svoje vrijeme”, otkrio je govoreći je li s godinama postao mudriji.

Sve pjesme je posvetio svojoj supruzi: ”Sve su pjesme posvećene njoj. Nisu sve o njoj, ali su sve posvećene njoj, ali ona to uvijek negira. Čak i za onu pjesmu ‘Olivera’ govori: ‘Pa ima i nekih drugih Olivera”, kroz osmijeh je tada rekao Đorđe Balašević.