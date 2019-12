BALAŠEVIĆ SE VRAĆA U FORMU, NAKON KONCERTA U OSIJEKU ZAPALIO ARENU ZAGREB: ‘Nije gotovo dok debeli ne otpjeva’

Balašević je prvi koncert nakon infarkta održao u Osijeku, a sada je došao na red i Zagreb

Đorđe Balašević u četvrtak navečer nastupao je u zagrebačkoj Areni i oduševio tisuće obožavatelja. Popularni kantautor nedavno je doživio infarkt, a povratnički koncert održao je u Osijeku. Zagrebački koncert započeo je pjesmom “Slovenska”.

“A di ste vi? Imao sam neku situaciju, recimo, kako bi Amerikanci to rekli i bilo je za mene malo nenadano što moram smisliti one ‘last words’. Malo me iznenadilo, nisam očekivao, ja sam majstor improvizacije i gledao sam sve ljude u bijelom i razmišljao što reći i znao sam što reći: ‘Dobra večer, Zagrebe’. Svako vjerojatno dozivi dan kad shvati da su svi stihovi napisani, al’ ja sam vam došao reći: ‘Taj dan još nije došao’. Nije gotovo dok debeli ne otpjeva što ima. Pa, dobra večer, Zagrebe još jednom. Inače su za vrijeme Božića tradicionalni snijeg, Bog i dobri ljudi. Snijega nema, dobrih ljudi isto nedostaje, ali se nadam da je Slavljenik s nama kao što je inače bio”, rekao je Balašević, prenose 24sata.

