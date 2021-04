YouTuber i influencerica u vezi su već godinu dana, a tek su sada svoju vezu obznanili javnosti

Srpski YouTuber Bogdan Ilić, poznatiji pod nadimkom Baka Prase, otkrio je identitet svoje djevojke s kojom je nedavno proslavio prvu godišnjicu veze.

Radi se o influencerici Anji Blagojević koju na Instagramu prati više od 200.000 korisnika.

BAKA PRASE OBJAVIO NEKOLIKO FOTKI S MISTERIOZNOM DJEVOJKOM: ‘Hoću da je napokon upoznate’

Kako je Ilić otkrio u videu povodom njihove prve godišnjice veze, za Anju je prvi put čuo 2017., kada je ona bila maloljetna. Iako ga je odbijala, on se samo još više zainteresirao.

“Kada sam vidio da slavi 18. rođendan, ja sam ga slavio kao da je moj”, otkrio je YouTuber.

Prešla je preko prevara i skandala

Našli su se kada se ona preselila u Beograd zbog fakulteta. “Nije me ni poljubila prvi put kad smo izašli. Mislio sam da sam izgubio dva sata života, ali to me još više zaintrigiralo”, rekao je.

Oprostila mu je što se viđao s drugim djevojkama dok se njihova veza zahuktavala jer on nije htio biti u vezi, ali i njegovu aferu s maloljetnicama.

“Ona se toliko vezala za mene, toliko se zaljubila. Sada kada pričam i prisjećam se, krivo mi je, nije to zaslužila”, izjavio je Ilić i dodao da je morao biti siguran da ona može izdržati pritisak javnosti.

Kako kaže, bježao je od činjenice da se zaljubio i nije htio da ga povrijedi.

“Nevjerojatno kakav sam idiot bio, viđam se s drugima, a kraj sebe imam ovakvu djevojku”, zaključio je YouTuber sa suzama u očima.