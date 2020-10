BAKA PRASE DOŽIVIO PROMETNU NESREĆU: Na Instagramu pokazao štetu na svom skupocjenom Lamborghiniju

‘Ljudi, hvala Bogu, nije velika šteta, nemojte brinuti. Čitav sam, a čitav je i Lambo’, poručio je

Baka Prase, jedan od najpopularnijih balkanskih Youtubera, na društvenim mrežama je otkrio da je doživio sudar. Javio se na svom Instagram Storyju i poručio da nije ozlijeđen, ali da mu je automobil oštećen te da će ga obnova koštati 100 eura.

“Ljudi, hvala Bogu, nije velika šteta, nemojte brinuti. Čitav sam, a čitav je i Lambo. Lik je udario i izlazi iz kola i kao: ‘Ma, nije ništa, nisam znao da ćeš skrenuti’, pa ja kao: ‘Druže, udario si me, zašto si me udario?’, on kao: ‘Ma, nije ništa strašno'”, rekao je.

OGLASIO SE SRPSKI YOUTUBER KOJI JE PRIVEDEN ZBOG KRŠENJA MJERA: ‘U stanici sam imao temperaturu 37,5…’

Otkrio je da mu je drugi vozač pobjegao kad je zatražio da razmijene podatke, no da je prije toga zapisao njegove tablice. “Ogrebao me malo i kažem mu: ‘Daj, stani pored, da se dogovorimo, što i kako”, i bata samo uvati šturu. Ja, kao debil, gledam i ne vjerujem. Zapisao sam mu tablice”, poručio je Youtuber.

PRIVEDEN POPULARNI SRPSKI YOUTUBER: Vozio se u skupocjenom automobilu za vrijeme policijskog sata