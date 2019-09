BAJKOVITO VJENČANJE NA HAVAJIMA: Holivudski snagator i miljenik žena oženio 13 godina mlađu djevojku

Dwayne i Lauren upoznali su se 2006. godine kada je snimao film ‘Plan igre’, no tada je bio u braku s Dany Garciom

Američka filmska zvijezda i profesionalni hrvač Dwayne “The Rock” Johnson (47) sudbonosno “da” izrekao je u nedjelju na Havajima svojoj dugogodišnjoj djevojci Lauren Hashian (34) s kojom ima dvije kćeri trogodišnju Jasmine Liai i jednogodišnju Tianu.

Sretnu vijest podijelio je pratiteljima na svom Instagram profilu. Objavio je dvije fotografije na kojima Lauren i on poziraju u prirodi okruženi zelenilom i predivnim pogledom na more. Mladenka je na sebi imala usku bijelu čipkastu vjenčanicu sirena kroja te dugački veo na glavi. The Rock je bio obučen u bijelu košulju dugih rukava koju je ležerno raskopčao te istobojne hlače.

“Uzimamo” napisao je uz objavu koja je u samo četiri sata dobila preko sedam milijuna lajkova oduševljenih fanova.

Dwayne i pjevačica Lauren upoznali su se 2006. godine kada je snimao film “Plan igre”, no tada je bio u braku s Dany Garciom (50) s kojom ima osamnaestogodišnju kćer Simone Alexandri. Razveli su se 2008. godine, a po kuloarima se šuškalo kako je Lauren razlog tome.