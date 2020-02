AVA NAPRAVILA KAOS NA BEOGRADSKOM AERODROMU: Zbog nestale putovnice putnici tražili da je izbace iz aviona: ‘Bili su spremni obrisati pod s njom…’

Ava je ušla u žustru raspravu sa stjuardesom pokušavajući joj objasniti da joj je predala svoju putovnicu i boarding pass prije odlaska na toalet, no nakon ukrcaja poručili su joj da će ipak morati napustiti avion

Prema pisanju Slobodne Dalmacije, Ava Karabatić napravila je dramu u avionu na beogradskom aerodromu. “Trebao je to biti jedan običan let”, rekao je splitski novinar Eugen Jakovčić koji se iz Podgorice prošlog tjedna vraćao za Zagreb. Let Air Srbije se zaustavio u Beogradu, a putnici za Zagreb, među kojima je bio i Jakovčić, ušli su u drugi zrakoplov. Tek što se smjestio na svoje sjedalo, Jakovčić je primijetio da se nešto događa. Stjuardesa Air Srbije ušla je u žustru raspravu s jednom putnicom. Jakovčić je odmah prepoznao da je riječ o Avi Karabatić koja je stjuardesi pokušavala objasniti da joj je predala svoju putovnicu i boarding pass prije nego što je otišla u toalet.

Nestala putovnica

“Avu Karabatić nisam znao ranije, iako smo oboje iz Splita. Znam njezina oca, jednog od najsimpatičnijih prodavača u splitskim trafikama. Radio je dugo u trajektnoj luci i na drugim kioscima na frekventnim mjestima u gradu. Bio je poznat po neobičnim frizurama i nesvakidašnjoj odjeći. Cijeli Split ga je znao”, rekao je Jakovčić. Ava je, tvrdi, izgledala potpuno izgubljeno. Putnici su već počeli ulaziti u zrakoplov pa je stjuardesa Avi rekla da, s obzirom da nema boarding pass, sjedne u stražnji dio, na sjedalo nedaleko od Jakovčića. Kad su svi ušli u zrakoplov, stjuardesa je Avi rekla da će ipak morati izaći jer nema kartu. Ava je njoj uporno ponavljala da su su njezina karta i putovnica kod stjuardese te da bez njih ne bi ni mogla ući u zrakoplov jer se osobni dokumenti i boarding pass provjeravaju prije samog ukrcaja.

‘Promatrali su je kroz mizoginu prizmu’

Stjuardesa je na to odgovorila da nju to uopće ne zanima te da će pozvati osoblje zračne luke. “Znamo mi dobro tko je ona, ajde bre”, rekli su stjuardesi iz zračne luke. “Njihov agent, koji je ubrzo došao, nije bio od ama baš nikakve pomoći. Tu su ostali putnici već otvoreno počeli negodovati. Gospođa koja je sjedila ispred mene otvoreno je pitala zašto ju ne izbace iz zrakoplova i tako riješe problem”, rekao je Jakovčić koji se na to ustao i svima poručio da neće biti nikakvog izbacivanja. Nakon toga je s gospođom iz Zagreba, koja je sjedila pored Ave, počeo tražiti putovnicu.

“Pored nas je sjedio jedan pilot Croatia Airlinesa, koji nije prstom maknuo da pomogne da se situacija riješi, nego se i on u čitavoj situaciji podsmjehivao. I ostali su prema Avi bili agresivni i promatrali je kroz neku mizoginu prizmu. Bili su spremni obrisati pod s njom samo zato što je atraktivna žena u visokim štiklama”, rekao je Jakovčić. Putovnicu su, srećom, brzo pronašli. “Očito ju je stjuardesa uzela i negdje stavila. Ona ju je na koncu i donijela. Ava Karabatić je bila u pravu”, zaključio je Jakovčić koji je događaj ispričao i na svom Facebooku.