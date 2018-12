Starleta stanodavcu, navodno, nije platila za rujan i listopad, a njegove pozive uporno ignorira

Avu Karabatić stanodavac je izbacio na ulicu jer nije platila stanarinu za prethodna dva mjeseca, a kasni i s računima za srpanj, kolovoz i rujan, prenosi Kurir. Ava u Beogradu živi od 2016. godine, a dosad je stanovala u stanu od 50 kvadrata u Balkanskoj ulici, u najstrožem centru. Najamnina joj je iznosila 300 eura mjesečno, odnosno oko 2300 kuna. Starleta je više od godinu dana sve uredno podmirivala, no kada više nije mogla zaraditi dovoljno da pokrije troškove, stanodavac je zahtijevao raskid ugovora.

Ava mu, navodno, duguje novac za rujan i listopad te mu se ne želi javiti na telefon. On joj je, kako tvrdi izvor, uporno slao poruke, ali ona bi mu svaki put odgovarala da nije u Beogradu i da će mu novce dati čim se vrati. “Posumnjao je da nešto nije u redu pa je otišao do stana i ondje zatekao gomilu neplaćenih računa za prethodna tri mjeseca. Pobjesnio je i Avi odmah poručio da što prije pokupi svoje stvari o napusti stan. U početku ga je pokušala nagovoriti da je ne izbaci na ulicu, no on je ostao neumoljiv”, rekao je izvor te dodao da će Ava u sljedećih nekoliko dana morati odseliti u neki jeftiniji stan.

